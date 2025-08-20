Premijer Švedske: Spremni smo čuvati ukrajinsko nebo

Švedski premijer Ulf Kristerson izjavio je u intervjuu za švedski P4 Extra da je Švedska spremna pružiti pomoć Ukrajini u području zračnog nadzora i pomorskih resursa, prenosi Sweden Herald.

Premijer nije odgovorio na pitanja o mogućem slanju kopnenih snaga u Ukrajinu.

- Ne radi se, mislim, o premještanju vrlo velikih postrojbi iz drugih zemalja u Ukrajinu, nego o tome da Ukrajina sama preuzme odgovornost za svoju zemlju na način koji je toliko vjerodostojan da Rusija ne pokuša ponovno - istaknuo je Kristersson.

Istovremeno je naglasio da Švedska želi biti uključena u pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini: "Želimo biti uključeni, ali to mora biti pod oblicima koji su sigurni i pouzdani i gdje se zna u što se ulazi - rekao je premijer.