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SIGURNOSNE GARANCIJE

Premijer Švedske: Spremni smo čuvati ukrajinsko nebo

Želimo biti uključeni, ali to mora biti pod oblicima koji su sigurni i pouzdani i gdje se zna u što se ulazi, rekao je Kristerson

Kristerson: Spremni smo čuvati ukrajinsko nebo. AP

M. Až.

20.8.2025

Švedski premijer Ulf Kristerson izjavio je u intervjuu za švedski P4 Extra da je Švedska spremna pružiti pomoć Ukrajini u području zračnog nadzora i pomorskih resursa, prenosi Sweden Herald.

Premijer nije odgovorio na pitanja o mogućem slanju kopnenih snaga u Ukrajinu.

- Ne radi se, mislim, o premještanju vrlo velikih postrojbi iz drugih zemalja u Ukrajinu, nego o tome da Ukrajina sama preuzme odgovornost za svoju zemlju na način koji je toliko vjerodostojan da Rusija ne pokuša ponovno - istaknuo je Kristersson.

Istovremeno je naglasio da Švedska želi biti uključena u pružanje sigurnosnih jamstava Ukrajini: "Želimo biti uključeni, ali to mora biti pod oblicima koji su sigurni i pouzdani i gdje se zna u što se ulazi - rekao je premijer.

# ULF KRISTERSSON
# ŠVEDSKA
# UKRAJINA
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