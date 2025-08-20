State Department će u aplikacijama za vizu pregledavati društvene mreže zbog "antiameričkih poruka"

Američka služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS – U.S. Citizenship and Immigration Services) objavila je nova pravila prema kojima će se aplikanti za vizu, boravak ili radnu dozvolu u Sjedinjenim Američkim Državama dodatno provjeravati zbog moguće povezanosti s "antiamerikanizmom".

Prema ažuriranoj politici, imigracioni službenici sada imaju ovlaštenje da procjenjuju da li su podnosioci zahtjeva ikada bili uključeni u "antiameričke ili terorističke organizacije", te da li postoji "dokaz o antisemitskoj aktivnosti". U tom kontekstu, najavljeno je i proširenje provjere profila na društvenim mrežama.

Glasnogovornik USCIS-a Metju Trageser (Matthew Tragesser) istakao je kako "američke beneficije ne bi trebale biti dodijeljene onima koji preziru ovu zemlju i promovišu ideologije koje su protiv američkih vrijednosti".

- Naša agencija ostaje posvećena rigoroznoj provjeri i sprovođenju mjera koje eliminišu antiamerikanizam - poručio je Trageser.

U dokumentu se "antiamerikanizam" nije precizno definisao, ali se naglašava da uključuje podršku "antisemitskom terorizmu, organizacijama i ideologijama".

"Rušenje vlade"

Pored toga, vlasti su ukazale i na Zakon o imigraciji i državljanstvu iz 1952. godine (Immigration and Nationality Act - INA), koji već zabranjuje naturalizaciju osobama koje su, primjerice, članovi komunističkih partija, zagovornici "svjetskog komunizma", oni koji propagiraju rušenje vlade SAD-a, ili distribuiraju materijale protiv bilo koje organizirane vlasti.

Ranije ove godine, State Department (Američko ministarstvo vanjskih poslova) poništio je više od 6.000 studentskih viza, a ambasadama je naloženo da dodatno provjeravaju studente sa stavovima koji bi mogli biti "neprijateljski prema američkom narodu, institucijama, kulturi ili temeljima vlasti".

Nova politika

Mnogi zagovornici prava imigranata, kao i advokati, upozorili su da je nova politika formulirana nejasno i da može biti zloupotrijebljena u cilju ograničavanja imigracije.

Online zajednice već vode rasprave: Šta se tačno smatra "antiamerikanizmom"? I gdje je granica između slobode govora i zabrane pristupa zbog stavova?