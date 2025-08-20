Finski predsjednik impresionirao Trampa jednom rečenicom: Ukrajinske gradove nazvao "bastionom protiv Huna"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) sastao se u ponedjeljak u Bijeloj kući s evropskim liderima i predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Detalje razgovora iza zatvorenih vrata objavio je Wall Street Journal.

Iako je dio sastanka održan i pred novinarima, ključne poruke razmijenjene su u privatnom dijelu razgovora. Prema pisanju američkog lista, Trampa je posebno impresionirao finski predsjednik Aleksander Stub (Alexander Stubb).

Kako se navodi, Stab je u jednoj rečenici opisao gradove Kramatorsk i Slovjansk, koji su meta ruskih napada, kao "posljednji bastion protiv Huna". Taj komentar, tvrdi WSJ, ostavio je snažan utisak na američkog predsjednika.

Prema istom izvoru, Tramp je od evropskih lidera zatražio da prestanu koristiti termin "primirje", nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio ovaj prijedlog tokom sastanka na Aljasci.

Također je otkriveno da je Tramp od Zelenskog tražio dio ukrajinske industrije dronova u vrijednosti od 50 milijardi dolara. S druge strane, Zelenski je Americi ponudio kupovinu oružja u iznosu od 100 milijardi dolara, uz podršku evropskih saveznika.