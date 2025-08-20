Međunarodni krivični sud odbacio nove američke sankcije protiv sudija i zamjenika tužilaca

Međunarodni krivični sud (ICC) u srijedu je snažno odbacio nove američke sankcije usmjerene protiv četvero sudija i zamjenika tužilaca, nazivajući te mjere napadom na nezavisnost sudstva i međunarodni poredak zasnovan na pravilima.

- Međunarodni krivični sud osuđuje najavu novih sankcija od strane američke administracije protiv sudija ICC-ja Kimberli Prost (Kanada), sudije Nikolasa Gijoa (Francuska), zamjenice tužioca Nahat Šamim Kan (Fidži) i zamjenika tužioca Mame Mandiaje Niang (Senegal) - navodi se u saopćenju suda.

Dodatne sankcije dolaze nakon ranije uvedenih sankcija protiv još četvero sudija i tužilaca ICC-ja.

- Te sankcije predstavljaju očigledan napad na nezavisnost nepristrasne sudske institucije koja djeluje po mandatu 125 država članica iz svih regiona. One također predstavljaju uvredu prema državama članicama Suda, međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima i, iznad svega, milionima nevinih žrtava širom svijeta - dodaje se u saopćenju.

ICC je naglasio da će nastaviti izvršavati svoj mandat u strogom skladu sa svojim pravnim okvirom, kako su ga usvojile države članice, i "bez obzira na bilo kakva ograničenja, pritiske ili prijetnje".

Sud je također pozvao vlade da podrže njegovu misiju, navodeći: "Sud poziva države članice i sve one koji dijele vrijednosti čovječanstva i vladavine prava da pruže čvrstu i dosljednu podršku Sudu i njegovom radu koji se obavlja isključivo u interesu žrtava međunarodnih zločina."

SAD je u srijedu uveo sankcije četvorici zvaničnika ICC-ja, uključujući sudiju koji je odobrio naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta.