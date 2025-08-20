Ukrajinci tvrde: Uništili smo ruski PVO sistem vrijedan 40 miliona dolara

Pripadnici specijalne jedinice Lazar 27. Pečerske brigade Nacionalne garde Ukrajine uništili su ruski protivvazdušni raketni sistem S-300V na ratištu u Zaporožju, objavila je Ukrajinska pravda pozivajući se na Telegram kanal Butusov Plus.

"Borbene jedinice specijalne postrojbe Lazar 27. Pečerske brigade Nacionalne garde Ukrajine uništile su protivvazdušni raketni sistem S-300V vrijedan 40 miliona američkih dolara na zaporoškom bojištu!", navodi se u saopštenju.

Kako tvrde Ukrajinci, sistem je lociran zahvaljujući dronovima koji su otkrili lanser s dva transportno-lansirna kontejnera. Nakon toga uslijedio je napad, a precizni udari izazvali su snažnu eksploziju koja je potpuno uništila S-300V.