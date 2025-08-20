Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBJAVILI SNIMAK

Ukrajinci tvrde: Uništili smo ruski PVO sistem vrijedan 40 miliona dolara

Kako tvrde Ukrajinci, sistem je lociran zahvaljujući dronovima koji su otkrili lanser s dva transportno-lansirna kontejnera

Snimak ukrajinskog napada. Youtube/Screenshot

M. Až.

20.8.2025

Pripadnici specijalne jedinice Lazar 27. Pečerske brigade Nacionalne garde Ukrajine uništili su ruski protivvazdušni raketni sistem S-300V na ratištu u Zaporožju, objavila je Ukrajinska pravda pozivajući se na Telegram kanal Butusov Plus.

"Borbene jedinice specijalne postrojbe Lazar 27. Pečerske brigade Nacionalne garde Ukrajine uništile su protivvazdušni raketni sistem S-300V vrijedan 40 miliona američkih dolara na zaporoškom bojištu!", navodi se u saopštenju.

Kako tvrde Ukrajinci, sistem je lociran zahvaljujući dronovima koji su otkrili lanser s dva transportno-lansirna kontejnera. Nakon toga uslijedio je napad, a precizni udari izazvali su snažnu eksploziju koja je potpuno uništila S-300V.

S-300V je protivvazdušni raketni sistem srednjeg do dugog dometa razvijen u Sovjetskom Savezu 1970-ih godina, a u zvaničnu upotrebu uveden je 1988.

Namijenjen je zaštiti vojnih objekata od aviona, krstarećih i balističkih projektila. Svaki lanser posjeduje sopstveni radar za osvjetljavanje ciljeva, što omogućava nezavisno djelovanje. Sistem može istovremeno gađati više različitih ciljeva, a rakete dostižu brzine i do 3.000 metara u sekundi.

Koristi projektile tipa 9M83 i 9M82 s dometima od 75 i 100 kilometara. Svi elementi sistema montirani su na gusjeničarska vozila, što osigurava visoku pokretljivost. Vrijednost jednog lansera procjenjuje se na oko 40 miliona američkih dolara.

# RUSIJA
# UKRAJINA
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.