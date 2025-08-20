UN: Broj pothranjene djece u Gazi utrostručio se od marta

Broj pothranjene djece u Pojasu Gaze utrostručio se od marta, pokazuju podaci UN-a.

Samo u gradu Gazi, gotovo trećina djece pati od pothranjenosti, napisao je u srijedu na X-u Filipe Lazarini, čelnik Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

- Ovo nije prirodna katastrofa. Ovo je glad koja se može spriječiti, uzrokovana ljudskim djelovanjem - rekao je Lazarini.

Podaci UNRWA-e temelje se na procjenama za oko 100.000 djece mlađe od pet godina. Agenciji i drugim humanitarnim organizacijama već gotovo šest mjeseci nije dozvoljeno dostaviti pomoć u Gazu. UNRWA je saopćila da njihova skladišta u Egiptu i Jordanu sadrže dovoljno namirnica za 6000 teretnih kamiona, s zalihama dovoljnim za tri mjeseca.

Međunarodni pritisak na Izrael pojačao se zbog katastrofalne humanitarne situacije u Pojasu Gaze. Izrael je blokirao dostavu pomoći i optužio Hamas da preusmjerava zalihe.

Prethodno je Izrael optužio članove UNRWA-e da su učestvovali u Hamasovom terorističkom napadu na Izrael 7. oktobra 2023.

Kontroverzna Humanitarna zaklada za Gazu (GHF), koju podržavaju Izrael i SAD, počela je krajem maja dijeliti humanitarnu pomoć umjesto UNRWA-e, pri čemu je tokom podjele bilo mnogo žrtava među Palestincima.