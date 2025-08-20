Izrael najavio prve korake operacije preuzimanja Gaze: U vojsku pozvano desetine hiljada rezervista

Vojska Izraela danas je najavila prve korake operacije preuzimanja Gaze i pozvala desetine hiljada rezervista, dok je vlada razmatrala novi prijedlog o prekidu vatre.

- Započeli smo preliminarne operacije i prve faze napada na Gazu, i već sada snage IDF-a drže predgrađa Gaze - rekao je brigadni general Efi Defrin (Effie), portparol izraelske vojske, obraćajući se novinarima.

Ubrzan rok

Vojni zvaničnik, koji je ranije u srijedu informisao novinare, izjavio je da se rezervni vojnici neće prijaviti na dužnost do septembra, što posrednicima ostavlja određeno vrijeme da premoste razlike između Hamasa i Izraela u vezi s uslovima primirja.

Ali nakon što su se izraelske trupe u srijedu sukobile s borcima Hamasa u palestinskoj enklavi, kancelarija premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua) saopćila je da je izraelski lider ubrzao rok za preuzimanje kontrole nad uporištima Hamasa i poraz te grupe.

Izraelske izjave signalizirale su da Izrael nastavlja s planom da zauzme najveći urbani centar u Gazi, uprkos međunarodnim kritikama operacije koja bi vjerovatno prisilila na raseljavanje još većeg broja Palestinaca.

Prijedlog o primirju

Izraelska vojska je u srijedu pozvala desetine hiljada rezervista u pripremi za očekivani napad na Gazu, dok je izraelska vlada razmatrala novi prijedlog o primirju.

Sigurnosni kabinet Izraela, kojim predsjedava Netanjahu, ovog mjeseca je odobrio plan za proširenje kampanje u Gazi s ciljem zauzimanja Grada Gaze, gdje su izraelske snage u ranoj fazi rata vodile žestoke urbane borbe s Hamasom. Izrael trenutno drži oko 75 posto Pojasa Gaze.

Mnogi od najbližih izraelskih saveznika pozvali su vladu da preispita plan, ali Netanjahu je pod pritiskom nekih krajnje desnih članova svoje koalicije da odbaci privremeno primirje, nastavi rat i teži aneksiji teritorije.