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JOŠ JEDAN SLUČAJ

Poljski ministar o padu ruskog drona: Provokacija protiv članica NATO-a

Rusija ponovo provocira zemlje NATO-a. Nakon slučajeva s dronovima u Rumuniji, Litvaniji i Latviji, sada se suočavamo s istim scenarijem i u Poljskoj

Poljski ministar komentirao pad ruskog drona. AP Photo/Aurelien Morissard

S. S.

21.8.2025

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš potvrdio je da se ruski dron srušio na polje kukuruza u Poljskoj i poručio da to predstavlja još jednu u nizu ruskih provokacija protiv članica NATO-a.

Na konferenciji za novinare naglasio je da se incident dogodio u osjetljivom trenutku, dok traju intenzivni napori da se postigne prekid vatre ili čak kraj rata u Ukrajini. 

– Rusija ponovo provocira zemlje NATO-a. Nakon slučajeva s dronovima u Rumuniji, Litvaniji i Latviji, sada se suočavamo s istim scenarijem i u Poljskoj. Ovo se dešava baš dok su u toku mirovni pregovori – rekao je Kosinjak-Kamiš.

Dodao je da se o situaciji već razgovara unutar Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane te da su o svemu obaviješteni i saveznici iz NATO-a. Ministar je također istakao da je naložio operativnom komandantu da pripremi detaljan izvještaj o ovom incidentu, koji je ocijenio kao rusku provokaciju.

# RUSIJA
# POLJSKA
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