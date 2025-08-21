Poljski ministar o padu ruskog drona: Provokacija protiv članica NATO-a

Poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš potvrdio je da se ruski dron srušio na polje kukuruza u Poljskoj i poručio da to predstavlja još jednu u nizu ruskih provokacija protiv članica NATO-a.

Na konferenciji za novinare naglasio je da se incident dogodio u osjetljivom trenutku, dok traju intenzivni napori da se postigne prekid vatre ili čak kraj rata u Ukrajini.

– Rusija ponovo provocira zemlje NATO-a. Nakon slučajeva s dronovima u Rumuniji, Litvaniji i Latviji, sada se suočavamo s istim scenarijem i u Poljskoj. Ovo se dešava baš dok su u toku mirovni pregovori – rekao je Kosinjak-Kamiš.

Dodao je da se o situaciji već razgovara unutar Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane te da su o svemu obaviješteni i saveznici iz NATO-a. Ministar je također istakao da je naložio operativnom komandantu da pripremi detaljan izvještaj o ovom incidentu, koji je ocijenio kao rusku provokaciju.