Monstrum pristao na kastraciju nakon presude za pedofiliju

Serijski pedofil Tomas Alen Mekartni (37) iz Luizijane, koji se vodi kao "prestupnik trećeg nivoa" i smatra jednim od najopasnijih pedofila u toj saveznoj državi, pristao je na fizičku i hemijsku kastraciju u okviru sporazuma o priznanju krivice. Ovo je uslijedilo nakon što je uhapšen zbog pokušaja seksualnog napada na sedmogodišnju djevojčicu.

Iako je prihvatio ovaj radikalan postupak u zamjenu za smanjenu zatvorsku kaznu, Mekartni će i dalje izdržati 40 godina zatvora, prenosi lokalna televizija Fox 12. Ova vijest dolazi u trenutku kada je u Luizijani otkriven doktor u posjedu "pedofilskog priručnika" i 90.000 uznemirujućih fotografija.

Luizijana je jedina američka savezna država koja dozvoljava hiruršku kastraciju kao kaznu za seksualne prestupe. Zakon je stupio na snagu početkom avgusta, a Mekartnijev slučaj je jedan od prvih primjera njegove primjene u sudnici. Od 2008. godine, država dozvoljava i hemijsku kastraciju za određene seksualne zločine, a sudije mogu predložiti ovu mjeru u ekstremnim slučajevima. Oni koji odbiju hemijsku kastraciju suočavaju se s dodatnih tri do pet godina zatvora.

Mekartniju je drastična mjera ponuđena nakon incidenta u februaru 2023. godine, kada ga je majka uhvatila u pokušaju da seksualno zlostavlja njenu kćerku. Tom prilikom je pokušao pobjeći koristeći vatreno oružje, ali je kasnije uhapšen u Hjustonu u Teksasu i izručen da se suoči s optužbama.

U utorak je, u okrugu Vernon, priznao krivicu za pokušaj silovanja djeteta mlađeg od 13 godina.