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UNIŠTIO BROJNE ŽIVOTE

Monstrum pristao na kastraciju nakon presude za pedofiliju

On je priznao krivicu za pokušaj silovanja djeteta mlađeg od 13 godina

Alen Mekartni priznao pedofiliju, pa pristao na kastraciju. Policija Luizijane

S. S.

21.8.2025

Serijski pedofil Tomas Alen Mekartni (37) iz Luizijane, koji se vodi kao "prestupnik trećeg nivoa" i smatra jednim od najopasnijih pedofila u toj saveznoj državi, pristao je na fizičku i hemijsku kastraciju u okviru sporazuma o priznanju krivice. Ovo je uslijedilo nakon što je uhapšen zbog pokušaja seksualnog napada na sedmogodišnju djevojčicu.

Iako je prihvatio ovaj radikalan postupak u zamjenu za smanjenu zatvorsku kaznu, Mekartni će i dalje izdržati 40 godina zatvora, prenosi lokalna televizija Fox 12. Ova vijest dolazi u trenutku kada je u Luizijani otkriven doktor u posjedu "pedofilskog priručnika" i 90.000 uznemirujućih fotografija.

Luizijana je jedina američka savezna država koja dozvoljava hiruršku kastraciju kao kaznu za seksualne prestupe. Zakon je stupio na snagu početkom avgusta, a Mekartnijev slučaj je jedan od prvih primjera njegove primjene u sudnici. Od 2008. godine, država dozvoljava i hemijsku kastraciju za određene seksualne zločine, a sudije mogu predložiti ovu mjeru u ekstremnim slučajevima. Oni koji odbiju hemijsku kastraciju suočavaju se s dodatnih tri do pet godina zatvora.

Mekartniju je drastična mjera ponuđena nakon incidenta u februaru 2023. godine, kada ga je majka uhvatila u pokušaju da seksualno zlostavlja njenu kćerku. Tom prilikom je pokušao pobjeći koristeći vatreno oružje, ali je kasnije uhapšen u Hjustonu u Teksasu i izručen da se suoči s optužbama.

U utorak je, u okrugu Vernon, priznao krivicu za pokušaj silovanja djeteta mlađeg od 13 godina.

# PRESUDA
# SAD
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