Preminuo sudija Frank Kaprio: Dobrotom osvojio svijet, pravdu je dijelio sa osmijehom

Frank Kaprio, najpoznatiji kao “najdobroćudniji sudija na svijetu”, preminuo je u 88. godini života nakon duge borbe s rakom gušterače.

Vijest o njegovoj smrti potresla je milione ljudi širom svijeta koji su ga zavoljeli zbog njegovog jedinstvenog pristupa u vođenju sudnice.

Kaprio je javnosti bio poznat kao domaćin emisije "Caught in Providence".

Njegova blagost, humor i ljudski pristup razlikovali su ga od drugih sudija. Isječci iz emisije, u kojima je pokazivao empatiju prema običnim ljudima, skupili su više od milijardu pregleda na društvenim mrežama.

Njegovi trenuci suosjećanja postali su viralni, od trenutka kada je djeci dopuštao da “presude” roditeljima, do slučajeva kada je oprostio kazne onima koji su se našli u životnim nedaćama.