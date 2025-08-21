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U 88. GODINI ŽIVOTA

Preminuo sudija Frank Kaprio: Dobrotom osvojio svijet, pravdu je dijelio sa osmijehom

Njegova blagost, humor i ljudski pristup razlikovali su ga od drugih

Frank Kaprio. Screenshot

I. H.

21.8.2025

Frank Kaprio, najpoznatiji kao “najdobroćudniji sudija na svijetu”, preminuo je u 88. godini života nakon duge borbe s rakom gušterače. 

Vijest o njegovoj smrti potresla je milione ljudi širom svijeta koji su ga zavoljeli zbog njegovog jedinstvenog pristupa u vođenju sudnice.

Kaprio je javnosti bio poznat kao domaćin emisije "Caught in Providence".

Njegova blagost, humor i ljudski pristup razlikovali su ga od drugih sudija. Isječci iz emisije, u kojima je pokazivao empatiju prema običnim ljudima, skupili su više od milijardu pregleda na društvenim mrežama.

Njegovi trenuci suosjećanja postali su viralni, od trenutka kada je djeci dopuštao da “presude” roditeljima, do slučajeva kada je oprostio kazne onima koji su se našli u životnim nedaćama. 

Porodica ga je opisala kao posvećenog supruga, oca, djeda i prijatelja, a guverner Rod Ajlanda Dan Emsike (Dan McKee) poručio je da je Kaprio bio “više od sudije", te da je bio simbol ljudskosti i empatije.

Kaprio je iza sebe ostavio gotovo četiri decenije službe u Općinskom sudu Providencija, a u penziju je otišao 2023. godine. Potekao iz skromne radničke porodice, uvijek je ponavljao da i u institucijama vlasti mora biti mjesta za dobrotu i pravičnost.


# SUDIJA
# PREMINUO
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