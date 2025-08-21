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IZRAZILI ZABRINUTOST

UNRWA: Pothranjena djeca u Gazi umrijet će u slučaju nove izraelske vojne operacije

Mnogi jednostavno neće imati snage podvrgnuti se novom raseljavanju, upozorio je glavni komesar UNRWA-e

UNRWA: Pothranjena djeca u Gazi u opasnosti. Instagram

M. Až.

21.8.2025

Čelnik agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama u četvrtak je izrazio zabrinutost da će djeca koja pate od pothranjenosti u Gazi umrijeti ako se tokom izraelske vojne operacije u gradu Gazi odmah ne provedu hitne mjere.

Glavni komesar UNRWA Filipe Lazarini kazao je da njihovi podaci pokazuju šesterostruki porast broja djece koja pate od pothranjenosti u gradu Gaz,i od marta.

- Imamo izuzetno slabu populaciju koja će se suočiti s novom velikom vojnom operacijom. Mnogi jednostavno neće imati snage podvrgnuti se novom raseljavanju - izjavio je na sastanku press kluba u Ženevi.

- Mnogi od njih neće preživjeti - rekao je o djeci, obraćajući se publici na francuskom.

- To je proizvedena i izmišljena glad. Namjerna je. Hrana se koristi kao instrument rata - kazao je.

U maju je globalna agencija za nadzor gladi saopćila da se pola miliona ljudi u Pojasu Gaze suočava s glađu, ali nije koristila izraz glad.

Izraelska vojna agencija koja koordinira pomoć, COGAT, prethodno je objavila da ulaže značajne napore kako bi osiguralo da pomoć stigne do Gaze i negirala je ograničavanje snabdijevanja, prenosi Reuters.

# UNRWA
# GAZA
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