Izraelski ministar odbrane prijeti da će Gaza doživjeti sudbinu Beit Hanouna

Izraelski ministar odbrane Israel Kac zaprijetio je u četvrtak da će pretvoriti grad Gazu u ruševine na isti način kao što je to bio slučaj sa sjevernim gradom Beit Hanounom, dok vojska širi svoju ofanzivu kako bi okupirala tu teritoriju, javlja Anadolu.

- Grad Gaza će izgledati kao Beit Hanoun - citirao je Kanal 12 Kaca tokom sastanka s rabinima iz krajnje desničarske Stranke religijskog cionizma.

Kac je sredinom jula podijelio snimak iz zraka koji prikazuje Beit Hanoun sravnjen sa zemljom izraelskim bombardiranjem.

U junu 2024. godine, lokalne palestinske vlasti proglasile su Beit Hanoun “zonom katastrofe“ usred masovnog razaranja uzrokovanog smrtonosnim izraelskim napadom u tom području.

I grad Rafah na jugu Pojasa Gaze je prethodno potpuno devastiran od strane izraelske vojske.

Stranka religijskog cionizma, koju predvodi ministar finansija Bezalel Smotrič, dugo se zalaže za uništenje Pojasa Gaze, raseljavanje Palestinaca i uspostavljanje ilegalnih naselja na toj teritoriji.

Prijetnja ministra odbrane uslijedila je dan nakon što je odobrio plan za okupaciju grada Gaze. Očekuje se da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu podržati plan uprkos tekućim naporima za posredovanje i prijedlogu o prekidu vatre koji je prihvatio Hamas.

Plan predviđa prisiljavanje gotovo milion Palestinaca na jug, opkoljavanje grada i izvođenje kopnenih napada na stambene četvrti.