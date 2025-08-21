Rusija raketirala američku fabriku u Ukrajini: Poginula jedna osoba, više povrijeđenih

- Meta je bila velika američka fabrika elektronike - izjavio je ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrij Sibiha, prenosi Telegraph.

U napadima je život izgubila jedna osoba, dok je 15 povrijeđeno.

Ukrajinsko vazduhoplovstvo saopštilo je da je ispaljeno više od 570 dronova i 40 raketa, a glavne mete nalazile su se u zapadnim regijama zemlje, daleko od bojišta na istoku i jugu.

Ruske snage su tokom noći izvele jedan od najtežih zračnih napada od početka rata, pogodivši fabriku u vlasništvu američke kompanije, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Prema zvaničnim podacima, ovo je treći po veličini ruski zračni napad u ovoj godini kada se radi o broju dronova, a osmi po broju ispaljenih raketa.

Politička pozadina

Napad je uslijedio nekoliko dana nakon što je Vladimir Putin otputovao na Aljasku, gdje se sastao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i iznio svoje zahtjeve za prekid rata. Među njima je i povlačenje Ukrajine iz cijele Donjecke oblasti, iako ta teritorija nije u potpunosti pod ruskom kontrolom.

Reakcija Zelenskog

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je napad izveden "kao da se ništa ne mijenja".

On je naglasio da Rusija ne pokazuje nikakvu spremnost na pregovore i pozvao međunarodne partnere da dodatno pojačaju pritisak sankcijama i carinama.

- Rusija je potrošila nekoliko krstarećih raketa na američki biznis - rekao je Zelenski, dodajući da je pogođena civilna fabrika u kojoj su se proizvodili kućni aparati, poput aparata za kafu.

- I to je postalo meta Rusije. Veoma značajno - rekao je.

Fabrika pogođena u Mukačevu

Fabrika se nalazila u gradu Mukačevo u Zakarpatskoj oblasti, a zapošljavala je oko 600 radnika. Napad je izazvao veliki požar i nanio ozbiljnu štetu.

Kompanija Flex iz Teksasa ima svoj pogon u Mukačevu, ali nije potvrđeno da li je upravo on bio meta.

Ranije ove godine, ruski napadi su pogodili i kancelarije kompanije Boing u Kijevu.

- Nema nikakve vojne logike ili potrebe, samo teror nad ljudima, biznisima i normalnim životom u našoj zemlji - naglasio je Sibiha.

Eksplozije su tokom noći zabilježene i u Lavovu i Zaporožju, dok su u Kijevu sirene neprekidno oglašavale uzbunu.

Ukrajinski odgovor

Kao odgovor na napad, Ukrajina je saopštila da je gađala rafineriju u Novošahnjinsku i bazu goriva u Voronježu.

Zelenski je takođe otkrio da je Ukrajina testirala novu krstareću raketu Flamingo sa dometom do 3.000 kilometara, koja bi mogla pogađati ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Masovna proizvodnja očekuje se početkom naredne godine.

Ovaj udar Rusije označava novu eskalaciju nakon nekoliko sedmica manje intenzivnih napada, u trenutku kada se intenziviraju međunarodni pregovori.

Nakon susreta Putina i Trampovog izaslanika za mir, Stiva Vitkofa, održanog 8. augusta, ruski napadi su bili privremeno smanjeni.

Za četvrtak je zakazan novi sastanak Ukrajine i njenih saveznika o sigurnosnim garancijama u slučaju mogućeg primirja.