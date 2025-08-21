Netanjahu nastavlja sa oštrim porukama: "Pokorit ćemo Gazu i ako Hamas oslobodi taoce"

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu u intervjuu za Sky News Australia poručio je da će izraelska vojska sprovesti planove za okupaciju cijelog Pojasa Gaze, bez obzira na eventualni dogovor Hamasa o oslobađanju talaca i proglašenju primirja.

Tokom razgovora nije štedio kritike na račun premijera Australije Entonija Albanizija, kojeg je optužio za "popuštanje teroristima".

- Siguran sam da on ima zavidnu karijeru u javnom životu, ali mislim da mu je ugled trajno narušen slabošću koju je pokazao pred tim Hamasovim terorističkim monstrumima - rekao je Netanjahu.

- Kada najgora teroristička organizacija na svijetu, ti divljaci koji su ubijali žene, silovali ih, odsijecali glave muškarcima... kada ti ljudi čestitaju premijeru Australije, znaš da nešto nije u redu - izjavio je.

Pogoršanje odnosa sa Australijom

Australija se decenijama smatrala bliskim saveznikom Izraela, ali su odnosi narušeni nakon što je vlada u Kanberi nedavno priznala palestinsku državu.

Netanjahu je potom i putem mreže X optužio Albanizija da je "slab političar koji je izdao Izrael". Na to je reagovao ministar unutrašnjih poslova Australije Toni Berk, poručivši da snaga nije u tome "koliko ljudi možeš raznijeti u zrak ili koliko djece ostaviti gladnom".

Dugotrajni rat bez kraja

Netanjahu je ponovo ponovio da je Izrael "na rubu završetka rata", iako slične tvrdnje iznosi već više od godinu i po. Tokom 2024. godine najavljivao je kraj sukoba zauzimanjem Rafaha, grada na jugu Gaze, ali se to nije ostvarilo.