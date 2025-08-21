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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu nastavlja sa oštrim porukama: "Pokorit ćemo Gazu i ako Hamas oslobodi taoce"

Najavio zauzimanje cijelog Pojasa Gaze

Netanjahu: Pokorit ćemo Gazu. AP

M. Až.

21.8.2025

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu u intervjuu za Sky News Australia poručio je da će izraelska vojska sprovesti planove za okupaciju cijelog Pojasa Gaze, bez obzira na eventualni dogovor Hamasa o oslobađanju talaca i proglašenju primirja.

Tokom razgovora nije štedio kritike na račun premijera Australije Entonija Albanizija, kojeg je optužio za "popuštanje teroristima".

- Siguran sam da on ima zavidnu karijeru u javnom životu, ali mislim da mu je ugled trajno narušen slabošću koju je pokazao pred tim Hamasovim terorističkim monstrumima - rekao je Netanjahu.

- Kada najgora teroristička organizacija na svijetu, ti divljaci koji su ubijali žene, silovali ih, odsijecali glave muškarcima... kada ti ljudi čestitaju premijeru Australije, znaš da nešto nije u redu - izjavio je.

Pogoršanje odnosa sa Australijom

Australija se decenijama smatrala bliskim saveznikom Izraela, ali su odnosi narušeni nakon što je vlada u Kanberi nedavno priznala palestinsku državu.

Netanjahu je potom i putem mreže X optužio Albanizija da je "slab političar koji je izdao Izrael". Na to je reagovao ministar unutrašnjih poslova Australije Toni Berk, poručivši da snaga nije u tome "koliko ljudi možeš raznijeti u zrak ili koliko djece ostaviti gladnom".

Dugotrajni rat bez kraja

Netanjahu je ponovo ponovio da je Izrael "na rubu završetka rata", iako slične tvrdnje iznosi već više od godinu i po. Tokom 2024. godine najavljivao je kraj sukoba zauzimanjem Rafaha, grada na jugu Gaze, ali se to nije ostvarilo.

Nakon što su izraelske snage ušle u Rafu u maju prošle godine, sukobi su se nastavili punim intenzitetom. Uprkos međunarodnim apelima da se rat okonča u zamjenu za oslobađanje talaca, izraelska vlada je nedavno odobrila plan za osvajanje grada Gaze, gdje trenutno živi oko milion stanovnika.

Plan je naišao na oštre kritike zbog sve teže humanitarne situacije i upozorenja da bi mogao ugroziti živote preostalih talaca.

"Posljednje uporište Hamasa"

Netanjahu glavni grad Pojasa opisuje kao "posljednje uporište Hamasa", uporedivši ga sa Berlinom u Drugom svjetskom ratu.

Na pitanje novinarke Šari Markson da li će Izrael krenuti u osvajanje Gaze čak i ako Hamas prihvati američki prijedlog o primirju i razmjeni talaca, Netanjahu je odgovorio odlučno:

- U svakom slučaju ćemo to učiniti. Uvijek je bilo jasno da nećemo ostaviti Hamas tamo - poručio je izraelski premijer.

Dodao je da bi rat mogao završiti "već danas ako teroristi polože oružje i puste preostalih 50 talaca, od kojih je barem 20 živih."

# IZRAEL
# HAMAS
# BENJAMIN NETANYAHU
# GAZA
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