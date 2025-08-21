Hamas upao u bazu izraelske vojske, odbrambene snage Izraela priznale "neuspjeh"

Odbrambene snage Izraela saopćile su danas da je "neuspjeh" što su naoružani pripadnici Hamasa uspjeli upasti u izraelski vojni logor, uključujući i zgradu u kojoj su bile stacionirane agresorske trupe, u Kan Junisu (Khan Younisu) na jugu Gaze, uprkos tome što je "IDF uspio da se odupre napadu, ubivši oko 15 operativaca".

Prema nalazima istrage IDF-a o incidentu, operativci Hamasa izašli su iz tunela 40-50 metara udaljenog od položaja agresorskih snaga, koji je služio trupama izraelske pješadijske brigade Kfir i 74. bataljona 188. oklopne brigade.

Pokušali oteti izraelske vojnike?

Tunel je bio poznat vojsci, a dio njega - uključujući glavno okno - prethodno je srušen. Naoružani napadači su očigledno iskopali novo okno koristeći postojeći podzemni prolaz tokom napada.

Kako prenosi Times of Israel, pripadnici Hamasa su se podijelili u tri grupe, jedna je bila stacionirana na zemljanom nasipu radi supresivne vatre, druga se uputila prema zgradi u logoru u kojoj nije bilo vojnika, a treća je napala zgradu u kojoj je bio stacioniran vod vojnika. Cilj je navodno bio da otmu izraelske vojnike.

Komandant voda i još jedan vojnik čuli su buku izvan zgrade i krenuli van, gdje su se našli pod vatrom naoružanih pripadnika Hamasa. Oficir je zatim utrčao natrag unutra i probudio druge vojnike koji su spavali, te su svi zauzeli položaje unutar zgrade. Dva naoružana pripadnika Hamasa provalila su u zgradu u kojoj su bili stacionirani vojnici. Operativci su bacali granate i otvorili vatru dok su vojnici uzvraćali vatru, u razmjeni vatre koja je trajala oko pet minuta, prenosi Times of Israel.