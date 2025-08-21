Izvori Reutersa: Putin ublažio teritorijalne zahtjeve za kraj rata

Ruski predsjednik Vladimir Putin, prema izvorima Reutersa, ublažio je ranije iznesene teritorijalne zahtjeve prema Ukrajini. U junu 2024. tražio je da Kijev prepusti cjelokupnu teritoriju četiri pokrajine koje Moskva smatra dijelom Rusije: Donjeck i Lugansk na istoku, koje čine Donbas, te Herson i Zaporižja na jugu.

Putin sada traži da Ukrajina odustane od kontrole nad dijelovima Donbasa koje još uvijek drži, ostane neutralna i odrekne se ambicija za pridruživanje NATO savezu, te spriječi ulazak zapadnih trupa u svoju teritoriju. Kijev je te uslove odbacio, navodeći da bi to predstavljalo kapitulaciju.

Prema novom prijedlogu, Moskva je spremna zaustaviti linije fronta u Zaporižju i Hersonu, a takođe bi predala male dijelove regija Harkiv, Sumi i Dnjepropetrovsk koje trenutno drži pod kontrolom.

Izvori Reutersa dodaju da Putin i dalje insistira na pravno obavezujućem obećanju NATO saveza da se neće širiti prema istoku, uvođenju ograničenja za ukrajinsku vojsku te da nijedna zapadna trupa neće biti raspoređena u Ukrajini kao dio mirovnih snaga.