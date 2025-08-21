Guardian: Tramp se privremeno povlači iz pregovora Rusije i Ukrajine

Američki predsjednik Donald Tramp odlučio je da prepusti Rusiji i Ukrajini da same organizuju sastanak svojih lidera bez njegovog neposrednog učešća, piše britanski "Guardian". Zvaničnici američke administracije, upoznati sa situacijom, tvrde da to predstavlja Trampovo privremeno povlačenje iz pregovora o okončanju ruske invazije na Ukrajinu.

Sljedeća faza

Prema njihovim riječima, sljedeća faza prema završetku rata u Ukrajini, u Trampovim očima, ostaje bilateralni susret između predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Tramp je posljednjih dana savjetnicima rekao da planira biti domaćin trilateralnog sastanka tek nakon što se Putin i Zelenski prethodno sastanu, iako ostaje nejasno da li će do tog susreta uopšte doći, a on se ne namjerava direktno uključiti u proces.

U telefonskom intervjuu s voditeljem Markom Levinom na WABC-u, Tramp je istakao: "Samo želim da vidim šta će se desiti na sastanku. Oni su u procesu da to organizuju i vidjećemo šta će se dogoditi."

Trampovo privremeno povlačenje dolazi u trenutku kada je priznao da je okončanje rata u Ukrajini teže nego što je očekivao, nakon što je prošle godine tvrdio da bi ga mogao završiti za 24 sata. Poslije nedavnih sastanaka sa Zelenskim i evropskim liderima u Bijeloj kući, naglasio je da je pokrenuo korake ka bilateralnom sastanku između dvojice predsjednika.

"Čekanje i posmatranje"

Visoki zvaničnik administracije opisao je situaciju kao "čekanje i posmatranje" da li se sastanak Putin–Zelenski može organizovati. Ipak, posljednjih dana nije bilo značajnog napretka, a Bijela kuća još nije odabrala potencijalne lokacije za održavanje sastanka.

U saopštenju Bijele kuće navedeno je: "Tramp i njegov tim za nacionalnu bezbjednost nastavljaju komunikaciju s ruskim i ukrajinskim zvaničnicima kako bi se omogućio bilateralni sastanak, zaustavilo ubijanje i okončao rat… Nije u nacionalnom interesu da se o tim pitanjima javno pregovara."

Nakon sastanaka u Bijeloj kući, Tramp je oko 40 minuta razgovarao s Putinom. Putinov savjetnik za spoljnu politiku Jurij Ušakov izjavio je da su se dvojica lidera dogovorila da imenuju više rangirane pregovarače za direktne razgovore Rusije i Ukrajine.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izrazio je optimizam da bi bilateralni sastanak mogao biti održan za dvije sedmice, iako Putin do sada odbija pokušaje Zelenskog za licem-u-lice susret od početka rata.

Na konferenciji za novinare u ponedjeljak, Zelenski je naglasio da su evropski lideri razgovarali s Trampom o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu u bilo kojem mirovnom sporazumu, kako bi se spriječilo ponovno rusko napredovanje.

Bezbjednosne garancije

Tramp je ponudio američku podršku u bezbjednosnim garancijama, ali je isključio slanje američkih vojnika u Ukrajinu. Potencijalna pomoć uključivala bi obavještajne podatke ili podršku američkog vazduhoplovstva.

Ranije je Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof rekao da se Putin složio da SAD mogu ponuditi Ukrajini bezbjednosnu zaštitu sličnu članu 5 NATO-a, što je jedan od glavnih razloga za ukrajinsku težnju članstvu u Alijansi.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sugerisao je da Rusija treba biti jedan od garanata bezbjednosti Ukrajine, što je Bijela kuća privatno odbacila. Lavrov je naveo da su ukrajinska strana i ruska delegacija saglasne da se razrade garancije uključujući stalne članice Savjeta bezbjednosti UN-a: Rusiju, Kinu, SAD, Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Zelenski je također predložio da preko Evrope kupi američko oružje u vrijednosti od 90 milijardi dolara za bezbjednosne garancije, kao i da SAD kupuje dronove od Ukrajine. Nije jasno da li je to dio ugovora o oružju za Ukrajinu koji je Tramp najavio prošlog mjeseca.