Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski svojim kritičkim izjavama o Rusiji i ruskom jeziku, tvrdi ruski zastupnik Državne dume Vitalij Milonov, pokušava osujetiti mirovne pregovore između Moskve i Kijeva, prenosi ruski Info24.

Podsjetimo, Zelenski je ranije izjavio da Kijev ne namjerava dodijeliti ruskom jeziku status službenog jezika u pregovorima o rješavanju sukoba s Rusijom.

- Imamo državni jezik – ukrajinski. Ruska Federacija može objaviti što god želi… Vjerujem da je njihova svrha isključivo postavljanje ultimatuma i stvaranje poteškoća u mirovnom procesu - rekao je Zelenski, a prenosi ukrajinski Interfax.

Također je dodao da planira osigurati sigurnosna jamstva za svoju zemlju, slična onima koja SAD pruža Izraelu.

"Prokleti patuljak"

- Sumnjam da Zelenski, koji kod kuće šmrče kokain, komunicira sa svojom suprugom na psećem jeziku. Najvjerovatnije govore ruski. Mislim da su takvi napadi šefa kijevskog režima povezani s nadolazećim pregovorima, koji neće ići u korist Ukrajine pa Zelenski pokušava stvoriti uvjete da se oni ne održe.

Zelenski želi da rat traje. Savršeno razumije da će ga, nakon završetka sukoba, njegov vlastiti narod rastrgati. Siguran sam da sada u Kijevu veliki broj ljudi šapće iza njegovih leđa i razmišlja kako što brže svrgnuti ovog prokletog patuljka s prijestolja i dovršiti ga - primijetio je Milonov.

"Tamo gotovo nitko nije govorio ukrajinski"

Zastupnik Državne dume također je naglasio da, bez obzira na budući politički i teritorijalni status Ukrajine, njezino vodstvo mora uzeti u obzir jezične i kulturne interese značajnog dijela stanovništva čiji je maternji jezik ruski.

- Bez obzira na to kako će se odvijati sudbina Ukrajine, njezino će vodstvo morati uzeti u obzir interese većine stanovništva koji govore ruski. U početku tamo gotovo nitko nije govorio ukrajinski, osim male skupine seoskih stanovnika. Stoga ruski sigurno treba biti službeni jezik u Ukrajini.

Ako se prisjetimo najistaknutijih Ukrajinaca koji su se upisali u historiju i postali poznati izvan Ukrajine, ispada da su svi govorili ruski. U stvari, nema niti jedne poznate osobe koja je pisala, razmišljala i govorila na ukrajinskom - zaključio je Milonov.