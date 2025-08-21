Video / Francuski Rafal uspio nadjačati američki višenamjenski avion pete generacije F-35

U vježbi zračnih snaga NATO-a "Atlantski Trident 25" (Atlantic Trident 25), koja je održana u junu u Finskoj, tokom simulacije manevarske zračne borbe, francuski borbeni avion Rafal (Rafale) uspio je nadjačati američki višenamjenski avion pete generacije F-35.

Ova vježba imala je cilj testirati borbene kapacitete i sposobnosti manevrisanja u združenim operacijama više članica NATO-a, pri čemu su sve učesnice poslale svoje najnaprednije borbene avione i pilote.

Posebno je zapažen bio dvoboj između Rafala i F-35, čiji je ishod zabilježen kamerom — francuski avion nadigrao je ponos američkog vojnog zrakoplovstva u bliskoj simuliranoj borbi.

U ovakvim simulacijama borbe, avioni ne koriste stvarna borbena sredstva, nego kroz bliske susrete u zraku pokušavaju simulirati radarsko označavanje protivničkog aviona kao mete, što se računa kao "pogodak" i eliminacija. Vježbe se izvode u realističnim uslovima pri velikim brzinama i opterećenjima, što ih čini vrhuncem zračne borbene obuke.