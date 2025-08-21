Video / Francuski Rafal uspio nadjačati američki višenamjenski avion pete generacije F-35

U vježbi zračnih snaga NATO-a "Atlantski Trident 25" (Atlantic Trident 25), koja je održana u junu u Finskoj, tokom simulacije manevarske zračne borbe, francuski borbeni avion Rafal (Rafale) uspio je nadjačati američki višenamjenski avion pete generacije F-35.
Ova vježba imala je cilj testirati borbene kapacitete i sposobnosti manevrisanja u združenim operacijama više članica NATO-a, pri čemu su sve učesnice poslale svoje najnaprednije borbene avione i pilote.
Posebno je zapažen bio dvoboj između Rafala i F-35, čiji je ishod zabilježen kamerom — francuski avion nadigrao je ponos američkog vojnog zrakoplovstva u bliskoj simuliranoj borbi.
U ovakvim simulacijama borbe, avioni ne koriste stvarna borbena sredstva, nego kroz bliske susrete u zraku pokušavaju simulirati radarsko označavanje protivničkog aviona kao mete, što se računa kao "pogodak" i eliminacija. Vježbe se izvode u realističnim uslovima pri velikim brzinama i opterećenjima, što ih čini vrhuncem zračne borbene obuke.
Upravo u tom domenu, Rafal ima određene prednosti zahvaljujući svom aerodinamičkom dizajnu sa delta-krilima, koji je karakterističan za evropske borbene avione. Pored toga, posjeduje i kanarde – upravljive površine na prednjem dijelu letjelice – što dodatno povećava njegovu agilnost.
S druge strane, iako F-35 posjeduje brojne napredne tehnologije, on nije primarno dizajniran za direktne bliske borbe. Umjesto toga, njegova glavna snaga leži u naprednim senzorima i mogućnosti izvođenja napada raketama izvan vizualnog dometa, poput AIM-120, čiji domet doseže i do 180 kilometara.
Međutim, najnovija iskustva iz sukoba u Ukrajini, kao i iz ratnog okršaja između Pakistana i Indije, ukazuju da će bliske borbe u zraku (tzv. "dogfight") postajati sve rjeđe. Primjer je borba pakistanskih aviona J-10 protiv indijskih Rafala, gdje je ključnu ulogu odigrala raketa PL-15, dizajnirana za napade na velikim udaljenostima uz podršku aviona za rano upozoravanje i nadzor.
Važno je napomenuti da je ovo drugi zabilježeni slučaj gdje je Rafal izašao kao pobjednik u simuliranoj borbi protiv američkog borbenog aviona pete generacije. Prvi put se to dogodilo još 2009. godine tokom vježbe u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kada je francuski avion uspio "skinuti" F-22 Raptor, jedan od najnaprednijih lovaca na svijetu.