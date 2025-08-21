Zelenski: Vrijeme je da Ukrajina krene u ofanzivu i izvrši pritisak na Rusiju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da njegova zemlja mora preći iz faze odbrane u aktivnu ofanzivu kako bi pojačala pritisak na Rusiju.

- Ovaj rat mora biti okončan, a mi moramo izvršiti pritisak na Rusiju - kazao je Zelenski u svom večernjem videoobraćanju. Dodao je da ruski predsjednik Vladimir Putin "ne razumije ništa osim sile i pritiska".

Njegova izjava uslijedila je nakon poruke američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je na mreži Truth Social napisao da je "vrlo teško, ako ne i nemoguće, dobiti rat bez napada na zemlju agresora".

Prošle godine Ukrajina je izvela veliku iznenadnu ofanzivu u ruskoj oblasti Kursk, ali je napad zaustavljen zbog snažnih ruskih utvrđenja.

U proteklim danima ukrajinske snage ponovo su pokrenule napade – u regiji Sumi, kao i u blizini grada Pokrovska.

Borbe na istoku zemlje

Donjecka oblast ponovo je postala poprište intenzivnih sukoba između ukrajinskih i ruskih jedinica. Prema izvještaju Generalštaba u Kijevu, do četvrtka navečer zabilježena su ukupno 24 oružana okršaja.

Načelnik Generalštaba Oleksandr Sirski objavio je na Telegramu da su ovog puta Ukrajinci prešli u ofanzivu i povratili šest naselja.

- Uprkos brojčanoj nadmoći neprijatelja, jedinice Oružanih snaga i Nacionalne garde Ukrajine časno izvršavaju svoje zadatke - napisao je Sirski.

- Kao rezultat uspješnih napadnih i izviđačkih operacija, oslobođeno je šest naselja, a stotine ruskih okupatora je likvidirano.

Ove tvrdnje za sada nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

U međuvremenu, ukrajinska vojska je dodatno utvrdila položaje oko Pokrovska kako bi spriječila napredovanje ruskih trupa. Grad je već mjesecima izložen žestokim borbama i u velikoj mjeri razoren.

Diplomatija i pritisci

Paralelno s vojnim akcijama, Kijev nastavlja diplomatske napore kako bi se došlo do mirovnog sporazuma. Zelenski je poručio da je vojno rukovodstvo u stalnom kontaktu sa stranim partnerima u vezi s budućim sigurnosnim garancijama za Ukrajinu.

Evropski saveznici razmatraju mogućnost slanja svojih snaga u Ukrajinu nakon postizanja mirovnog dogovora, dok Rusija nudi potpuno drugačiji model. Prema riječima ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, jamci mira trebale bi biti stalne članice Vijeća sigurnosti UN-a, uključujući i samu Rusiju – prijedlog koji Kijev kategorički odbacuje.

U isto vrijeme, Rusija je preko noći izvela novi val raketnih udara i napada dronovima na ukrajinske gradove, nastavljajući pritisak na frontu i izvan njega.