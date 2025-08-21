Neonacista promijenio spol kako bi završio u ženskom zatvoru, sve mu omogućila Šolcova reforma

Njemački neonacista će moći početi služiti kaznu od 18 mjeseci u ženskom zatvoru nakon što je iskoristio novu vladinu politiku i zvanično promijenio spol.

Sven Libih, koji je ranije fotografisan na skupovima ekstremne desnice u nacističkoj uniformi, bit će upućen u ženski zatvor u Kemnicu, u saveznoj pokrajini Saska, objavio je list FAZ.

Niz krivičnih djela

Libih je u julu 2023. godine proglašen krivim za više krivičnih djela, uključujući klevetu i podsticanje na mržnju. Njegova posljednja žalba je početkom ove godine odbačena.

U zatvoru navode da je odluka donesena na osnovu njegovog zvanično registrovanog spola, a ne biološkog pola.

Glavni tužilac u Saskoj, Denis Cernota, rekao je da će Libih po dolasku biti ispitan kako bi se procijenilo da li je sigurno da boravi među zatvorenicama. Ukoliko se zaključi da predstavlja rizik, mogao bi biti premješten.

Promjena spola postala mu je moguća zahvaljujući reformama koje je prošle godine uvela centristička koalicija kancelara Olafa Šolca, a koje su značajno pojednostavile proceduru promjene spola i imena u zvaničnim dokumentima.

Iako su reforme bile namijenjene transrodnim, interspolnim i nebinarnih osobama, korištenje zakona od strane neonaciste izazvalo je veliku polemiku u Njemačkoj.

Prema navodima FAZ-a, Libih se sada u javnosti pojavljuje u ženskoj odjeći, iako i dalje nosi brkove, dok se u dokumentima vodi pod imenom Marla-Svenja.

On je ranije izjavio da je zatražio služenje kazne u ženskom zatvoru kako bi izbjegao "diskriminaciju" u muškoj ustanovi.

Označen kao ekstremista

Njemačka obavještajna služba u Saskoj označila ga je kao "desničarskog ekstremistu" čije su aktivnosti prisutne širom zemlje. Ranije je fotografisan sa nacističkom trakom na ruci i na skupovima sa crveno-bijelo-crnim zastavama, gdje su demonstranti marširali u crnim uniformama. Na njegovoj traci pisalo je "Sicherheits-Abteilung" (Sigurnosni odjel), što je oznaka koju su koristili i pripadnici nacističkih jurišnih odreda (SA).

Njemačke vlasti u januaru su saopštile da pravosudni sistem Libiha i dalje vodi kao muškog zatvorenika, dok je status žene priznat samo u okviru građanskog prava.

- Fizička pravna osoba ostaje ista. Promjena građanskog statusa je sekundarnog značaja - izjavio je jedan zvaničnik.

Olaf Šolc je, obrazlažući reforme, rekao da one predstavljaju važan iskorak za njemačko društvo i bolju zaštitu manjina.

- Pokazujemo poštovanje prema trans, interspolnim i nebinarnih osobama, a da drugima ništa ne oduzimamo. Tako nastavljamo modernizaciju naše zemlje, što uključuje prepoznavanje životnih stvarnosti i njihovo omogućavanje zakonom - kazao je Šolc.

Po novim pravilima, za promjenu spola dovoljan je samo zahtjev podnesen nadležnim organima, bez prethodne sudske procjene koja je ranije bila obavezna. Ipak, postoji ograničenje – spol se ne može ponovo mijenjati najmanje godinu dana nakon prve promjene.