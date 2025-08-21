Britanski tinejdžer osuđen na 10 godina zatvora: Planirao izvesti teroristički napad na islamski centar

Sedamnaestogodišnji mladić iz Velike Britanije, koji je kao svoje idole naveo Adolfa Hitlera, Benita Musolinija i masovnog ubicu Andersa Breivika, osuđen je na deset godina zatvora zbog planiranja terorističkog napada na islamski centar u Grinoku.

Kako je saopćeno iz Višeg suda u Glazgovu, tinejdžer je uhapšen početkom januara ove godine na samom ulazu u centar, nakon što su obavještajne službe došle do podataka o njegovim namjerama. Kod sebe je imao vojni ranac u kojem su pronađeni zračni pištolj, municija, plinski ulošci i drugi predmeti.

Prema navodima tužilaštva, napad je planirao još od decembra 2024. godine. U međuvremenu se priključio WhatsApp grupi džamije, lažno se predstavljajući kao osoba koja "traži smjernice" za prelazak na islam, a uspio je zadobiti i povjerenje imama.

Tokom svojih dolazaka u islamski centar, krišom je snimao unutrašnjost objekta i razrađivao plan da ga zapali.

Istražitelji su otkrili i njegove objave na društvenim mrežama, gdje se hvalio planovima. Na aplikaciji Telegram dijelio je snimke na kojima hoda kroz hodnike centra dok u ruci drži poluautomatski pištolj.

Na izricanju presude, sudija Lord Arturson istakao je da se radi o "prilično đavolskom zločinu" čiji je cilj bio izazvati "ekstremno nasilje i višestruke smrti". Dodao je i da je mladić planirao prenositi svoj napad uživo.

Pored desetogodišnje zatvorske kazne, određena mu je i mjera nadzora u trajanju od osam godina nakon što bude pušten na slobodu.