Tramp: Znam više o travi nego bilo koje ljudsko biće

Predsjednik Donald Tramp je tokom posjete pripadnicima Nacionalne garde u Vašingtonu izazvao pažnju neobičnim izjavama, hvaleći se da zna „više o travi nego bilo koje ljudsko biće“. On je govorio o obnovi i uljepšavanju parkova u američkoj prijestolnici, obećavajući da će izgledati kao elitni golf tereni.

U četvrtak navečer posjetio je objekat Policije za parkove SAD-a u Anakostiji, gdje je zahvalio snagama sigurnosti na njihovim naporima u, kako je rekao, „historijskoj akciji spašavanja glavnog grada nacije od kriminala, krvoprolića, haosa, bijede i još goreg“. Podsjetio je i da je nedavno stavio policiju Vašingtona pod federalnu kontrolu i rasporedio oko 800 pripadnika Nacionalne garde, iako je kriminal posljednjih godina bio u padu.

Prema podacima njegove administracije, u protekle dvije sedmice uhapšeno je najmanje 465 osoba, dok je gradonačelnica Muriel Bauzer to kritikovala kao „neviđeno“ i „autoritarno“.