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NEVJEROVATNA IZJAVA

Tramp: Znam više o travi nego bilo koje ljudsko biće

A mi ćemo ponovo zasaditi svu travu u vašim parkovima, ugraditi potpuno nove sisteme za navodnjavanje, najbolje što se može kupiti

Tramp: Znam sve o travi. AP Photo/Jacquelyn Martin

S. S.

22.8.2025

Predsjednik Donald Tramp je tokom posjete pripadnicima Nacionalne garde u Vašingtonu izazvao pažnju neobičnim izjavama, hvaleći se da zna „više o travi nego bilo koje ljudsko biće“. On je govorio o obnovi i uljepšavanju parkova u američkoj prijestolnici, obećavajući da će izgledati kao elitni golf tereni.

U četvrtak navečer posjetio je objekat Policije za parkove SAD-a u Anakostiji, gdje je zahvalio snagama sigurnosti na njihovim naporima u, kako je rekao, „historijskoj akciji spašavanja glavnog grada nacije od kriminala, krvoprolića, haosa, bijede i još goreg“. Podsjetio je i da je nedavno stavio policiju Vašingtona pod federalnu kontrolu i rasporedio oko 800 pripadnika Nacionalne garde, iako je kriminal posljednjih godina bio u padu.

Prema podacima njegove administracije, u protekle dvije sedmice uhapšeno je najmanje 465 osoba, dok je gradonačelnica Muriel Bauzer to kritikovala kao „neviđeno“ i „autoritarno“.

Govoreći pred stotinama pripadnika policije i federalnih agencija, Tramp je najavio renoviranje parkova.

- Imam puno golf terena širom svijeta. Znam više o travi nego bilo koje ljudsko biće, mislim, bilo gdje na svijetu. A mi ćemo ponovo zasaditi svu travu u vašim parkovima, ugraditi potpuno nove sisteme za navodnjavanje, najbolje što se može kupiti - rekao je.

Dodao je: „Izgledat će kao Augusta. Izgledat će, još važnije, kao Trump National Golf Club. To je čak i bolje. Imaćemo potpuno novu, prelijepu travu.“

Zatim je nastavio: „Znate, kao i sve drugo, i trava ima svoj život. Znate li to?... A trava ovdje je umrla prije otprilike 40 godina. Zato ćemo obnoviti sve vaše parkove, i to će se desiti brzo.“

Obećao je da će za šest mjeseci, najkasnije za godinu, glavni grad biti „maksimalno uljepšan“.

# SAD
# DONALD TRUMP
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