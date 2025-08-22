Skinuta oznaka tajnosti s podataka: Klinton bio spreman Rusiju primiti u NATO

Bivši američki predsjednik Bil Klinton rekao je 2000. godine ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da širenje NATO-a neće predstavljati prijetnju Moskvi te obećao da će razmotriti mogućnost da Rusija pristupi savezu. Ovi podaci potiču iz deklasifikovanih dokumenata koje je objavila organizacija National Security Archive pri Univerzitetu Džordž Vašington.

U zapisniku razgovora u Kremlju od 4. juna 2000. godine, Klinton je rekao:

– Od samog početka procesa širenja NATO-a, znao sam da bi to moglo biti problem za Rusiju. Bio sam osjetljiv na to i želim da bude jasno da širenje NATO-a ni na koji način ne prijeti Rusiji.

Dodao je da je ozbiljan kada kaže da je spreman razgovarati o članstvu Rusije u NATO-u.

- Razumijem da domaće okolnosti unutar Rusije to sada onemogućavaju, ali s vremenom Rusija bi trebala biti dio svake organizacije koja drži civilizirani svijet na okupu. Ako se naši nasljednici budu fokusirali jedno na drugo kao na glavne prijetnje, propustit će priliku da zajednički rješavaju druge probleme. Razumijem da za mnoge Ruse NATO još uvijek ima negativnu konotaciju. Ipak, nadam se da ćete vidjeti da se države Centralne Evrope ne osjećaju ugroženima od Rusije. Želimo biti od pomoći. Posebno bismo već sada trebali pokušati postići dogovor o tome kako će svijet izgledati u narednih desetak godina. Ozbiljan sam u ovom prijedlogu - rekao je.

On je također rekao da je zadovoljan obnovom saradnje između Rusije i NATO-a i da se ona u potpunosti vratila u normalu.

U februaru 2024. godine, Vladimir Putin je u intervjuu s Takkerom Karlsonom rekao:

– Pitao sam ga: "Slušaj, Bil, šta ti misliš, ako bi Rusija pokrenula pitanje pristupanja NATO-u, da li bi to bilo moguće?’ On je odjednom rekao: "Znaš, zanimljivo je, mislim da bi moglo." A uvečer, kada smo se sreli na večeri, rekao je: "Znaš, razgovarao sam sa svojim ljudima, sa timom – ne, to sada nije moguće."

Putin je dodao:

– Da je tada rekao "Da", proces približavanja bi počeo i eventualno bi se (pristupanje Rusije NATO-u) moglo dogoditi, ako bismo vidjeli iskrenu želju naših partnera za tim.

On je ponudio da se ta konverzacija potvrdi kod Klintona i naglasio: "Nikada ne bih rekao nešto takvo da se nije desilo".