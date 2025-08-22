Najmanje 18 mrtvih i desetine povrijeđenih u odvojenim napadima u Kolumbiji

Najmanje 18 osoba je poginulo, a deseci su ranjeni u dva odvojena napada u Kolumbiji, čime je produbljena najozbiljnija sigurnosna kriza u zemlji u posljednjim decenijama.

Šest osoba je stradalo, a više od 60 povrijeđeno nakon što je automobil-bomba eksplodirao u prometnoj ulici u zapadnom gradu Kali, saopćile su vlasti.

Napad dronom

Ranije u četvrtak, u odvojenom napadu dronom na policijski helikopter poginulo je najmanje 12 osoba u ruralnom području izvan sjeverozapadnog grada Medeljina.

Napadi, za koje se sumnja da iza njih stoje različite disidentske frakcije sada raspuštene Revolucionarne oružane snage Kolumbije (Farc), predstavljaju nove izazove za krhke mirovne procese u zemlji uoči izbora naredne godine.

Alehandro Eder, gradonačelnik Kalija, proglasio je vanredno stanje u trećem najvećem kolumbijskom gradu. Također je najavio privremenu zabranu ulaska velikih kamiona u grad i pozvao javnost da dostavi informacije o napadu uz nagradu od 10.000 dolara.

Dodatne mjere

Nakon oba napada, predsjednik i vojni vrh najavili su da će održati sjednicu Vijeća za sigurnost kako bi se 'definisale dodatne mjere zaštite' za građane.

- Država neće popustiti pred terorizmom. Ovi zločini će biti gonjeni i kažnjeni punom snagom zakona - objavilo je Ministarstvo odbrane na društvenim mrežama, prenosi BBC.

Prema izjavama očevidaca, automobil-bomba u Kaliju ciljao je Vojnu avijacijsku školu Marco Fidel Suarez, pri čemu su stradali civili na ulici i oštećene mnoge kuće.

Ministar odbrane Pedro Sančez nazvao je eksploziju "terorističkim napadom" i okrivio "narko-kartel pod nadimkom Mordisko", misleći na gerilskog vođu Farka Ivana Mordiska.

- Ovaj kukavički napad na civile je očajnička reakcija na gubitak kontrole nad trgovinom drogom u regijama Vala del Kauka (Valle del Cauca), Kauka (Cauca) i Narino, gdje je javna sila neutralizirala veći dio te prijetnje - poručio je na društvenim mrežama.