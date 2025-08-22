FBI pretresao kuću bivšeg Trampovog savjetnika za nacionalnu sigurnost Džona Boltona

Agenti FBI-ja pretresli su kuću bivšeg američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost Džona Boltona u petak ujutro u sklopu istrage o nacionalnoj sigurnosti, prema izvještaju "New York Posta".

Pretres Boltonove rezidencije u Betesdi, Merilend, blizu Vašingtona, počeo je oko 7 sati ujutro po lokalnom vremenu, a naredio ga je direktor FBI-a Kaš Patel, navodi se u izvještaju tabloida od petka.

Patel je kasnije objavio na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u da "niko nije iznad zakona... @FBI agenti u misiji."

Navodi se da istraga uključuje povjerljive dokumente i da je prvobitno pokrenuta prije nekoliko godina prije nego što je odložena pod administracijom bivšeg predsjednika Džoa Bajdena "iz političkih razloga", izvijestio je dnevnik, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika.

Bolton, koji je bio Trampov savjetnik za nacionalnu sigurnost od 2018. do 2019. godine, ali je kasnije kritizirao bivšeg šefa, ranije se suočio s optužbama za uključivanje osjetljivog materijala u svoje memoare iz 2020. godine "Soba u kojoj se to dogodilo".