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IMIGRACIJSKI PRITISAK

SAD provjerava 55 miliona viza: Kamiondžije prve na udaru

Tramp uvodi masovne provjere, prijete opozivi i deportacije

Tramp: Borba protiv imigracija. AP

A. H. K.

22.8.2025

Sjedinjene Američke Države pokrenule su sveobuhvatnu provjeru svih nosilaca američkih viza kako bi utvrdile da li su prekršili uslove za ulazak ili boravak u zemlji, prenose američki mediji. Glasnogovornik State Departmenta izjavio je za Associated Press da će više od 55 miliona osoba biti podvrgnuto "kontinuiranoj provjeri“.

Vize će biti opozvane, a onima koji se nalaze u SAD-u, prijetit će deportacija ako postoje naznake o prekoračenju vremena boravka, kriminalnim djelima, prijetnjama javnoj sigurnosti, povezanosti s bilo kakvim oblikom terorističke aktivnosti ili pružanjem podrške terorističkim organizacijama, navodi se u saopćenju.

Opoziv studentskih viza

Predsjednik Donald Tramp (Trump) stavio je borbu protiv imigracija u centar svoje druge administracije, od masovnih deportacija i potpunih zabrana putovanja za određene zemlje, do opoziva 6.000 studentskih viza.

Budući studenti i posjetioci SAD-a bit će pod dodatnim nadzorom i na društvenim mrežama, gdje će se tragati za bilo kakvim naznakama neprijateljstva prema američkim građanima, institucijama, vladi ili načelima države. 

Službenici State Departmenta dobili su upute da identifikuju pojedince koji "podržavaju strane terorističke grupe, prijete nacionalnoj sigurnosti ili šire antisemitsko nasilje i uznemiravanje“.

Najnovija objava stigla je nakon što je državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio da će SAD odmah obustaviti izdavanje radnih viza za vozače kamiona. 

- Sve veći broj stranih vozača na američkim cestama ugrožava živote Amerikanaca i potkopava egzistenciju domaćih vozača“, objavio je Rubio na mreži X.

Od Trampovog povratka na vlast u januaru, više stranih studenata uhapšeno je na američkim univerzitetima zbog učešća u protestima protiv rata u Pojasu Gaze, koji vodi Izrael – saveznik SAD-a.

Obavezan depozit

Sjedinjene Države su prije nekoliko sedmica uvele i novu mjeru kojom državljani Malavija i Zambije moraju položiti depozit od 15.000 dolara za turističke ili poslovne vize.

Tramp je, osim toga, zabranio ulazak državljanima iz 12 zemalja, dok je za još sedam uvedena djelimična ograničenja. U maju je njegovoj administraciji odobreno da privremeno ukine pravni status za više od 500.000 migranata koji borave u SAD-u. Trump je čak najavio i ukidanje državljanstva stečenog rođenjem na američkom tlu.

# VIZA
# SAD
# KAMIONDŽIJE
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