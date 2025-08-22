Njemačka zasad ne planira priznati palestinsku državu

Njemačka trenutno nema namjeru priznati palestinsku državu, potvrdio je portparol njemačke vlade u petak. Berlin ističe da bi takav korak mogao narušiti napore za postizanje dogovorenog rješenja o dvije države s Izraelom, prenosi Fena.

- Dogovoreno rješenje o dvije države ostaje naš cilj, čak i ako se danas čini dalekim. Priznanje Palestine vjerovatnije će doći na kraju takvog procesa i takve bi odluke sada bile prilično kontraproduktivne - kazao je portparol tokom konferencije za novinare.

Zemlje, među kojima su Australija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Kanada nedavno su saopćile da bi priznale palestinsku državu pod drugačijim uslovima, prenosi Reuters.