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Njemačka zasad ne planira priznati palestinsku državu

Berlin ističe da bi takav potez mogao ugroziti pregovore s Izraelom

Njemačka zasad ne planira priznati Palestinu. FENA

M. Až.

22.8.2025

Njemačka trenutno nema namjeru priznati palestinsku državu, potvrdio je portparol njemačke vlade u petak. Berlin ističe da bi takav korak mogao narušiti napore za postizanje dogovorenog rješenja o dvije države s Izraelom, prenosi Fena.

- Dogovoreno rješenje o dvije države ostaje naš cilj, čak i ako se danas čini dalekim. Priznanje Palestine vjerovatnije će doći na kraju takvog procesa i takve bi odluke sada bile prilično kontraproduktivne - kazao je portparol tokom konferencije za novinare.

Zemlje, među kojima su Australija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Kanada nedavno su saopćile da bi priznale palestinsku državu pod drugačijim uslovima, prenosi Reuters.

# IZRAEL
# PALESTINA
# NJEMAČKA
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