Zelenski: Rusija čini sve što može kako se Putin ne bi sastao sa mnom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Rusija čini sve kako bi spriječila održavanje sastanka između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Zelenski je pozvao zapadne saveznike da uvedu nove sankcije Moskvi ukoliko ne pokaže volju za mir.

Na konferenciji za medije u Kijevu, koju je održao zajedno s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom (Rutte), Zelenski je govorio o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu koja bi mogle ponuditi druge države, slična članku 5 NATO-a, prema kojem napad na jednu članicu saveza znači napad na sve.

- Ovo je početak velikog pothvata i nije lak jer se jamstva sastoje od onoga što naši partneri mogu dati Ukrajini, kao i od toga kakva bi ukrajinska vojska trebala biti i gdje pronaći prilike da održi svoju snagu - rekao je Zelenski.

Sigurnosne garancije

Rute je naglasio da zapadni saveznici moraju pružiti "čvrste sigurnosne garancije" Ukrajini kako bi spriječili novu rusku agresiju.

- Čvrsta sigurnosne garancije bit će ključne i na tome trenutačno radimo kako bismo se pobrinuli da Rusija više nikada ne pokuša zauzeti nijedan četvorni kilometar ukrajinskog teritorija - izjavio je Rutte.

Šef NATO-a pojasnio je da jamstva obuhvataju pojačanje ukrajinske vojske za odvraćanje budućih napada, kao i sigurnosne garancije iz Evrope i Sjedinjenih Država.

Zelenski je istaknuo da Rusija "čini sve što može kako bi spriječila sastanak" i dodao: "Za razliku od Rusije, Ukrajina se ne boji sastanaka s čelnicima."

Poruke iz Moskve

S druge strane, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da ne postoji pripremljen dnevni red za potencijalni summit Putina i Zelenskog te optužio ukrajinskog predsjednika da je rekao "ne" svemu.

- Putin je spreman sastati se sa Zelenskim kada dnevni red bude spreman za ikakav samit. A taj dnevni red uopće nije spreman - izjavio je Lavrov za NBC.

Lavrov je dodao da je Rusija bila spremna pokazati fleksibilnost po pitanjima koja je pokrenuo Tramp na samitu SAD-a i Rusije, dok Ukrajina nije iskazala istu spremnost u razgovorima s Trumpom i evropskim saveznicima u Vašingtonu.