Ryanair oštro kritikovao Ursulu fon der Lajen: Štrajkovi i kašnjenja postali pravilo, a ne izuzetak

Ryanair je ponovo uputio žestoku kritiku predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen (Ursuli von der Leyen), optužujući je za ignorisanje problema u evropskom sistemu kontrole leta. Aviokompanija je u saopćenju ironično preimenovala njeno prezime u "Ursula von Derlayed-Again“ (Ursula ponovo odgođena), poručivši da su štrajkovi i kašnjenja postali pravilo, a ne izuzetak, te da je vrijeme za hitnu reformu kako bi se zaštitili milioni putnika u Evropi.

- Pozivamo je da zaštiti prelete nakon što je tokom prva dva dana 40-dnevnog štrajka beogradske kontrole leta odloženo 99 letova, što je poremetilo 17.800 putnika. Početkom ove sedmice, kontrola leta u Beogradu najavila je 40-dnevni štrajk, koji je počeo u srijedu, 20. augusta. Pored kašnjenja letova za/iz Srbije, ovaj štrajk će također poremetiti prelete. To je zato što zakoni o minimalnom obimu usluga u Srbiji ne štite prelete tokom štrajkova nacionalnih kontrola leta, za razliku od drugih zemalja EU poput Italije, Španije i Grčke. Kao rezultat toga, iako štrajkuje srpska kontrola leta, većina putnika s poremećenim letovima čak ni ne leti za/iz Srbije, već samo prelijeće preko njenog zračnog prostora na putu do svog odredišta (npr. Velika Britanija - Turska, Poljska - Grčka, itd.) - navodi se u saopćenju.

Između ostalog, predsjednicu Evropske komisije pozvali su da osigura dvije stvari.

- Službe kontrole letenja da budu u potpunosti popunjene osobljem za prvi talas dnevnih polazaka te zaštitu preleta tokom nacionalnih štrajkova kontrole letenja - objasnili su.

Ove dvije jednostavne reforme bi, kako ističu, eliminisale 90 posto svih kašnjenja u kontroli leta.

- Ryanair poziva putnike iz EU da posjete web stranicu 'Kontrola leta vam je uništila let' i zahtijevaju da Ursula fon 'Derlayed-Again' i Evropska komisija preduzmu hitne mjere za reformu usluga kontrole leta u EU i izbjegavanje daljnjih izbježivih poremećaja u kontroli leta ovog ljeta - saopćili su.