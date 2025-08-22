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Ryanair oštro kritikovao Ursulu fon der Lajen: Štrajkovi i kašnjenja postali pravilo, a ne izuzetak

Predsjednicu Evropske komisije prozvali "Derlayed-Again" i pozvali na hitne reforme

Ryanair ismijao Ursulu fon der Lajen. Društvene mreže

A. H. K.

22.8.2025

Ryanair je ponovo uputio žestoku kritiku predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen (Ursuli von der Leyen), optužujući je za ignorisanje problema u evropskom sistemu kontrole leta. Aviokompanija je u saopćenju ironično preimenovala njeno prezime u "Ursula von Derlayed-Again“ (Ursula ponovo odgođena), poručivši da su štrajkovi i kašnjenja postali pravilo, a ne izuzetak, te da je vrijeme za hitnu reformu kako bi se zaštitili milioni putnika u Evropi.

- Pozivamo je da zaštiti prelete nakon što je tokom prva dva dana 40-dnevnog štrajka beogradske kontrole leta odloženo 99 letova, što je poremetilo 17.800 putnika. Početkom ove sedmice, kontrola leta u Beogradu najavila je 40-dnevni štrajk, koji je počeo u srijedu, 20. augusta. Pored kašnjenja letova za/iz Srbije, ovaj štrajk će također poremetiti prelete. To je zato što zakoni o minimalnom obimu usluga u Srbiji ne štite prelete tokom štrajkova nacionalnih kontrola leta, za razliku od drugih zemalja EU poput Italije, Španije i Grčke. Kao rezultat toga, iako štrajkuje srpska kontrola leta, većina putnika s poremećenim letovima čak ni ne leti za/iz Srbije, već samo prelijeće preko njenog zračnog prostora na putu do svog odredišta (npr. Velika Britanija - Turska, Poljska - Grčka, itd.) - navodi se u saopćenju.

Između ostalog, predsjednicu Evropske komisije pozvali su da osigura dvije stvari.

- Službe kontrole letenja da budu u potpunosti popunjene osobljem za prvi talas dnevnih polazaka te zaštitu preleta tokom nacionalnih štrajkova kontrole letenja - objasnili su.

Ove dvije jednostavne reforme bi, kako ističu, eliminisale 90 posto svih kašnjenja u kontroli leta.

- Ryanair poziva putnike iz EU da posjete web stranicu 'Kontrola leta vam je uništila let' i zahtijevaju da Ursula fon 'Derlayed-Again' i Evropska komisija preduzmu hitne mjere za reformu usluga kontrole leta u EU i izbjegavanje daljnjih izbježivih poremećaja u kontroli leta ovog ljeta - saopćili su.

# RYANAIR
# URSULA VON DER LEYEN
# EU
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