Aleksandar Lukašenko, predsjednik Bjelorusije, prvi put je iznio insajderske informacije tvrdeći da je Vladimir Putin lično spriječio napad na Bankovu ulicu u Kijevu, gdje se nalazi ured ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Prema njegovim riječima, planirano je korištenje ruskog raketnog sistema "Orešnik“, ali je Putin odlučno odbio tu opciju uz poruku:

- Ni pod kojim uslovima! - stoji u poruci objavljenoj na Telegram kanalu Pool of the First, bliskom press službi šefa bjeloruske države.

U novembru prošle godine Rusija je napala veliki ukrajinski vojno-industrijski kompleks u Dnjepropetrovsku, testirajući tako sistem srednjeg dometa Orešnik. Kada se koristi u grupi, napad korištenjem ovog sistem usporediv je s upotrebom nuklearnog oružja, ali se ne smatra oružjem za masovno uništenje, tvrdi RIA.

Početkom avgusta Vladimir Putin je objavio da je prva serijska raketa Orešnik proizvedena i isporučena trupama.

Osim toga, krajem 2024. Lukašenko je zatražio da se ovaj kompleks postavi na teritorij Bjelorusije. Vojni stručnjaci dviju zemalja već su odabrali pozicije za njegovu ugradnju, pripreme su u toku, a završetak je planiran za kraj godine.