Lavrov kaže da nije planiran sastanak Putina i Zelenskog

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je u petak da nije zakazan sastanak između predsjednika Vladimira Putina i njegovog ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog, što je suprotno nedavnim sugestijama Bijele kuće da bi se uskoro mogli održati direktni razgovori.

- Nema planiranog sastanka. Putin je spreman da se sastane sa Zelenskim kada dnevni red bude spreman za samit. A ovaj dnevni red uopšte nije spreman - rekao je Lavrov za NBC u intervjuu.

- Predsjednik Tramp je, nakon Enkoridža, predložio nekoliko tačaka koje dijelimo i o nekima od njih smo se složili da budemo - da pokažemo određenu fleksibilnost - nastavio je.

Lavrov je optužio Kijev da odbacuje potencijalne kompromise, uključujući neutralnost o članstvu u NATO-u, teritorijalne razgovore i jezička prava za govornike ruskog jezika.

Američki predsjednik Donald Tramp, govoreći odvojeno u petak, izrazio je oprezni optimizam da bi se dvije strane na kraju mogle ujediniti.

- Vidjet ćemo hoće li Putin i Zelenski sarađivati. To je pomalo kao ulje i sirće. Ne slažu se baš najbolje, iz očiglednih razloga, ali vidjet ćemo - rekao je Tramp novinarima tokom posjete muzeju Narodna kuća u Vašingtonu.

Tramp je rekao da radije ne bi lično učestvovao na sastanku, ali je naglasio hitnost okončanja sukoba, navodeći veliki broj žrtava.

Tramp je nedavno uložio snažne napore da riješi sukob u Ukrajini. Obavio je nekoliko rundi razgovora s objema stranama, uključujući samit s Putinom na Aljasci 15. augusta, i najavio pripreme za sastanak između Zelenskog i Putina.