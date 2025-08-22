Mađarski opozicionar objavio slike Orbana kako uživa na Braču: "Kamenice ispire šampanjcem"

Mađarski opozicionar i najistaknutiji politički protivnik aktuelnog premijera Mađarske, Peter Mađar (Magyar), objavio je niz fotografija koje prikazuju Viktora Orbana dok ljetuje u Hrvatskoj.

Mađar je, komentirajući Orbana, istakao kako premijer u trenucima dok njegova zemlja prolazi kroz ozbiljne probleme ipak više preferira luksuzne jahte.

- Kao mornar, princeza propagande mržnje vrijedne milijarde, bivša supruga Arpada Habonija, Fani Kaminski i Balaš Orban, general s bijelom zastavom Rusa. Dok tri miliona naših sunarodnjaka živi ispod minimalnog životnog standarda, dok stotine hiljada djece nemaju zdravu hranu, gospodar administrativnog imanja Hatvanpuszta sada obilazi slikovite jadranske otoke nakon dvosedmičnog luksuznog putovanja u Indiju - rekao je Magyar.

Orbanovo ponašanje opisao je kao licemjerje.

- Mađarski premijer je već danas na jahti i ispire kamenice francuskim šampanjcem. Licemjerje, laži. Šef luksuzne mafije disfunkcionalne zemlje - poručio je Magyar.

Također je naveo da premijer ljetuje na otoku Braču.

- Odmor Viktora Orbana, koji uživa u luksuzu dok je zemlja u ratnoj opasnosti, sve je zanimljiviji. Slike hotela na vodi ujutro snimljene su na otoku Braču. Pitam se koja je luksuzna jahta bila pored broda kapetana u Felcsutu? Zar to nije višemilijarderska luksuzna jahta Lasloa Sija pod nazivom Lady Mrd? Jesu li se već preselili na otvoreno more do kraljevskog broda gdje se odmarao i Peter Sijarto - rekao je Mađar, objavivši fotografiju jahte.