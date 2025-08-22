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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp poslao poruku Orbanu o ukrajinskom napadu na ruski naftovod: "Viktore, ne sviđa mi se ovo"

Mađarski premijer Viktor Orban podijelio je rukom pisanu poruku svog političkog saveznika Trampa u privatnoj Facebook grupi

Tramp i Orban. AP Photo / Manuel Balce Ceneta

M. Až.

22.8.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izrazio je nezadovoljstvo zbog nedavnih ukrajinskih napada kojima je onesposobljen ruski naftovod Družba, ključan za snabdijevanje Mađarske i Slovačke, dviju članica NATO saveza, piše Newsweek. Dok Kijev i europski saveznici nastoje zadržati Trampovu podršku i potaknuti ga na čvršći stav prema Rusiji, Moskva mu također šalje ponude, nadajući se jačim i unosnijim vezama sa Sjedinjenim Državama.

Neprestani napadi s obje strane frustrirali su Trampa, koji nastoji okončati rat koji je od početka ruske invazije u februaru 2022. odnio stotine hiljada života i uništio veliki dio Ukrajine.

Mađarski premijer Viktor Orban podijelio je rukom pisanu poruku svog političkog saveznika Trampa u privatnoj Facebook grupi, izvijestile su mađarske novine Magyar Nemzet. Za razliku od većine saveznika u EU i NATO-u, Mađarska nastoji zadržati neutralnost u ratu i održati odnose s Moskvom te se protivi ulasku Ukrajine u Evropsku uniju.

"Ne sviđa mi se ovo"

Orban se požalio Trampu na ukrajinske napade na Družbu i njihov utjecaj na mađarsku energetsku sigurnost. Ukrajina je poručila da naftovod opskrbljuje i ruske invazijske snage, zbog čega je postao legitimna vojna meta.

- Viktore – ne sviđa mi se ovo. Jako sam ljut zbog toga. Reci Slovačkoj. Ti si moj veliki prijatelj - napisao je Tramp u poruci.

Poruku je na društvenoj mreži X podijelio Andras Lazlo, mađarski zastupnik u Evropskom parlamentu iz Orbanove stranke Fidesz, naglašavajući da napad potkopava energetsku sigurnost dviju članica EU i NATO-a.

Orban je u izjavi istaknuo da su se ukrajinski udari dogodili nekoliko dana prije historijskog sastanka na Aljasci između Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Jučer je Ukrajina ponovno napala Družbu.

- Ovaj naftovod opskrbljuje Mađarsku i Slovačku, dvije zemlje koje nemaju druge načine uvoza sirove nafte - rekao je Orban.

- Mađarska podržava Ukrajinu strujom i benzinom, a zauzvrat oni bombardiraju naftovod koji nas opskrbljuje. Vrlo neprijateljski potez! Predsjedniku Trumpu želimo uspjeh u njegovoj potrazi za mirom - dodao je.

Reakcije Ukrajine

Odgovarajući na ranije pritužbe mađarske vlade, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na X-u je poručio da je Rusija, a ne Ukrajina, započela rat i odbija ga okončati.

- Mađarskoj se godinama govorilo da je Moskva nepouzdan partner. Unatoč tome, Mađarska je uložila sve napore da održi svoju ovisnost o Rusiji, čak i nakon što je započeo rat. Sada svoje pritužbe – i prijetnje – možete poslati svojim prijateljima u Moskvu - dodao je Sibiha. 

# VIKTOR ORBAN
# MAĐARSKA
# SAD
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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