Tramp poslao poruku Orbanu o ukrajinskom napadu na ruski naftovod: "Viktore, ne sviđa mi se ovo"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izrazio je nezadovoljstvo zbog nedavnih ukrajinskih napada kojima je onesposobljen ruski naftovod Družba, ključan za snabdijevanje Mađarske i Slovačke, dviju članica NATO saveza, piše Newsweek. Dok Kijev i europski saveznici nastoje zadržati Trampovu podršku i potaknuti ga na čvršći stav prema Rusiji, Moskva mu također šalje ponude, nadajući se jačim i unosnijim vezama sa Sjedinjenim Državama.

Neprestani napadi s obje strane frustrirali su Trampa, koji nastoji okončati rat koji je od početka ruske invazije u februaru 2022. odnio stotine hiljada života i uništio veliki dio Ukrajine.

Mađarski premijer Viktor Orban podijelio je rukom pisanu poruku svog političkog saveznika Trampa u privatnoj Facebook grupi, izvijestile su mađarske novine Magyar Nemzet. Za razliku od većine saveznika u EU i NATO-u, Mađarska nastoji zadržati neutralnost u ratu i održati odnose s Moskvom te se protivi ulasku Ukrajine u Evropsku uniju.

"Ne sviđa mi se ovo"

Orban se požalio Trampu na ukrajinske napade na Družbu i njihov utjecaj na mađarsku energetsku sigurnost. Ukrajina je poručila da naftovod opskrbljuje i ruske invazijske snage, zbog čega je postao legitimna vojna meta.