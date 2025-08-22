Politička kriza u Nizozemskoj zbog Izraela: Ostavku podnio ministar vanjskih poslova Kaspar Veldkamp

Ministar vanjskih poslova Nizozemske Kaspar Veldkamp podnio je ostavku nakon što na sjednici vlade nije postignut dogovor o uvođenju sankcija protiv Izraela.

Prošlog mjeseca, Veldkamp je proglasio izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben Gvira i ministra finansija Bezalela Smotriča nepoželjnima u Nizozemskoj, optuživši ih za podsticanje nasilja doseljenika na Zapadnoj obali i za etničko čišćenje u Pojasu Gaze.

U četvrtak je izjavio da želi poduzeti dodatne korake protiv Izraela, ali je kasnije priznao da nema dovoljno povjerenja da bi mogao efikasno djelovati u narednim sedmicama ili mjesecima.

- Vidim da nisam dovoljno sposoban da preduzmem značajne dodatne mjere kako bih povećao pritisak na Izrael - rekao je Veldkamp za nizozemsku novinsku agenciju ANP, nakon što je rasprava u kabinetu o mogućim sankcijama protiv Izraela završila bez dogovora.

Dodao je da su njegovi prijedlozi bili ozbiljno razmatrani, ali da su naišli na otpor tokom više sjednica vlade.

- Osjećam se ograničeno u određivanju kursa koji smatram neophodnim kao ministar vanjskih poslova - poručio je Veldkamp.

Nakon što je šef diplomatije odstupio, ostavke su podnijeli i ostali ministri iz stranke Novi društveni ugovor (NSC), uključujući pet ministara i četiri državna sekretara.

Zbog ovih političkih potresa, premijer Nizozemske Dik Šof (Dick Schoof) najavio je vanredno obraćanje javnosti.