Tragedija kod Njujorka: Autobus sletio u provaliju, među poginulima ima i djece

Više osoba, uključujući djecu, poginulo je u petak nakon što je turistički autobus sa oko 50 putnika, koji se vraćao u Njujork sa Niagarinih vodopada, sletio u provaliju, saopćila je policija.

Autobus se prevrnuo nakon što je izgubio kontrolu iz "nepoznatih razloga", pri čemu je više osoba povrijeđeno, rekao je na konferenciji za novinare glasnogovornik Državne policije Njujorka Džejms O'Kalagen (James O’Callaghan).

- Nekoliko ljudi je ostalo zarobljeno, dok su drugi ispali iz autobusa - dodao je O’Callaghan.