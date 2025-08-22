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TRAJU AKCIJE SPAŠAVANJA

Tragedija kod Njujorka: Autobus sletio u provaliju, među poginulima ima i djece

Nekoliko ljudi je ostalo zarobljeno

Mjesto nesreće. Platforma X

M. Až.

22.8.2025

Više osoba, uključujući djecu, poginulo je u petak nakon što je turistički autobus sa oko 50 putnika, koji se vraćao u Njujork sa Niagarinih vodopada, sletio u provaliju, saopćila je policija.

Autobus se prevrnuo nakon što je izgubio kontrolu iz "nepoznatih razloga", pri čemu je više osoba povrijeđeno, rekao je na konferenciji za novinare glasnogovornik Državne policije Njujorka Džejms O'Kalagen (James O’Callaghan).

- Nekoliko ljudi je ostalo zarobljeno, dok su drugi ispali iz autobusa - dodao je O’Callaghan.

Vlasti su na mjestu nesreće, a akcije spašavanja još uvijek su u toku, naglasio je.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul opisala je nesreću kao tragičnu i rekla da spasioci "rade na spašavanju i pružanju pomoći svima koji su uključeni", navela je u objavi na platformi X.

Državni autoput (Thruway) trenutno je zatvoren u oba smjera u blizini mjesta nesreće, saopćila je policija.

Snimci s mjesta događaja pokazuju autobus na boku i veći broj ljudi okupljenih oko njega.

# NESREĆA
# NJUJORK
# SAD
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