Otkriveno šta je Epstinova bivša ljubavnica rekla o Trampu: Objavljen transkript saslušanja

Američko Ministarstvo pravde objavilo je transkript saslušanja Gislejn Maksvel – bivše djevojke pedofilskog finansijera Džefrija Epstina, koja trenutno izdržava zatvorsku kaznu.

Maksvelova je tokom razgovora sa zamjenikom glavnog državnog tužioca Todom Blanšom prošlog mjeseca izjavila da nikada nije vidjela američkog predsjednika Donalda Trampa u "neprikladnom okruženju".

Prema transkriptu, Maksvel je rekla: "Nikada nisam bila svjedok predsjednika u bilo kakvom neprikladnom okruženju. Predsjednik nikada nije bio neprikladan prema bilo kome.“

Maksvel se takođe prisjetila da je poznavala Trampa i da ga je možda prvi put srela 1990. godine, kada je njen otac, medijski magnat Robert Maksvel, bio vlasnik New York Daily News.

- Možda sam tada upoznala Donalda Trampa, jer je moj otac bio prijateljski nastrojen prema njemu i jako ga je volio - ekla je Maksvel, prema transkriptu.

Ona je dodala da je njen otac volio Trampovu tadašnju suprugu Ivanu "jer je i ona bila iz Čehoslovačke, odakle je i moj tata."

U junu 2022. godine Maksvelova je osuđena na 20 godina zatvora nakon što je proglašena krivom po pet tačaka za seksualno trgovanje. Zatražila je od Vrhovnog suda SAD da poništi njenu presudu.

Džefri Epstin (66) pronađen je mrtav u svojoj ćeliji u federalnom zatvoru na Menhetnu u avgustu 2019, dok je čekao suđenje po optužbama za seksualno trgovanje. Njegova smrt je proglašena samoubistvom.

Njegov slučaj izazvao je ogromnu pažnju javnosti i teorije zavjere zbog veza njega i Maksvelove sa poznatim ličnostima, uključujući članove kraljevskih porodica, predsjednike i milijardere, među kojima je i Donald Tramp. Niko osim Epstina i Maksvelove nije optužen za ta krivična djela.