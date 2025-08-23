Izrael oštro kritikovao IPC: "Njihov izvještaj o gladi u Gazi je laž i završit će u smeću"

Ministarstvo vanjskih poslova Izraela optužilo je organizaciju IPC da je objavila "izmišljeni izvještaj koji odgovara Hamasovoj lažnoj kampanji", nakon što je IPC proglasio akutnu glad u velikim dijelovima Pojasa Gaze.

Integrisana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), globalni sistem za praćenje gladi, zvanično je potvrdila akutnu glad u gradu Gazi.

U saopćenju koje je izazvalo pažnju, Ministarstvo vanjskih poslova Izraela navelo je da je IPC izmijenio globalni standard te smanjio prag i kriterije o stopi smrtnosti.

- IPC je upravo objavio "po mjeri" izmišljen izvještaj koji odgovara Hamasovoj lažnoj kampanji. Nevjerovatno, IPC je iskrivio vlastita pravila i ignorisao vlastite kriterije samo da bi proizveo lažne optužbe protiv Izraela. IPC je promijenio vlastiti globalni standard, smanjivši prag od 30 posto na 15 posto samo za ovaj izvještaj, i potpuno ignorišući svoj drugi kriterij o stopi smrtnosti, isključivo da bi služio Hamasovoj lažnoj kampanji - navodi izraelsko ministarstvo.

U saopćenju dodaju da "u Gazi nema gladi".

- Preko 100.000 kamiona pomoći ušlo je u Gazu od početka rata, a posljednjih sedmica ogroman priliv pomoći preplavio je Pojas osnovnim namirnicama i izazvao nagli pad cijena hrane na tržištima - ističu u izjavi.

Ministarstvo je optužilo IPC da iznosi lažne tvrdnje:

- Svaka prognoza koju je IPC dao u vezi s Gazom tokom rata pokazala se neosnovanom i potpuno lažnom. I ova procjena će biti bačena u podlu kantu za smeće političkih dokumenata - zaključuju iz Ministarstva.