Američki plaćenici pucali na Palestince tokom distribucije pomoći u Gazi





Američki plaćenici koji rade za kontroverznu humanitarnu fondaciju za Gazu (GHF) pucali su zajedno s izraelskim snagama na Palestince koji su tražili pomoć, izjavio je svjedok za CBS News.

Svjedok, identificiran kao Mike, rekao je da ga je američka logistička kompanija angažovala za vožnju kamiona s pomoći u Izraelu, ne znajući da će raditi s izraelskim trupama i GHF-om unutar Gaze. GHF je u maju postao jedini entitet koji Izrael zvanično priznaje za distribuciju pomoći u blokiranoj enklavi.

Mike tvrdi da su američko osiguranje i izraelske trupe otvoreno pucali na civile koji su pokušavali doći do pomoći.

- Trebalo mi je nekoliko dana da shvatim da ne pucaju na borce, već na obične ljude - rekao je. Na pitanje jesu li to bili pucnji upozorenja, odgovorio je: "Ne, to je bilo neselektivno."

CBS je pregledao video snimke koje je Mike tajno zabilježio, a na njima se jasno čuju pucnji. Lokacije GHF-a nazvane su "smrtonosnim zamkama" od strane aktivista i međunarodnih organizacija, a brojni izvještaji potvrđuju upotrebu bojeve municije na civile.

Izraelske snage su u više navrata priznale da su dobijale naredbe za pucanje na nenaoružane Palestince u zonama distribucije pomoći.

Mike je rekao da je pet dana sedmično bio na terenu i da nije prošao nijedan dan bez pucnjave. Također je opisao očaj izgladnjelih ljudi koji su satima čekali hranu.

- Nikad nisam vidio toliku glad i očaj - kazao je.

Posebno potresno mu je bilo čišćenje ostataka ljudskih i životinjskih tijela u blizini GHF-ovih centara.

- Zatvorio sam se u sebe... teško mi je pričati o tome - priznao je.

Uprkos svemu, GHF i izraelska vojska negirali su navode, tvrdeći da nikad nisu zatekli tijela oko svojih centara. Međutim, palestinske organizacije i dalje prijavljuju nestanke, pronađene ostatke i uništavanje tijela buldožerima.

- Jednostavno nije u redu da šutim. Ovi zločini se ne bi smjeli dešavati - zaključio je Mike.