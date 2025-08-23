Nova ukrajinska superraketa Flamingo mijenja tok rata

Ukrajina je predstavila novu krstareću raketu nazvanu Flamingo, s bojevom glavom teškom čak 1.150 kilograma i dometom do 3.000 kilometara. Predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da ulazi u serijsku proizvodnju, što bi moglo značajno promijeniti vojnu ravnotežu u ratu s Rusijom.

Proces razvoja

Posebnu pažnju privukla je činjenica da je razvoj ove rakete vodila Irina Terehova, generalna direktorica i tehnička direktorica kompanije Fire Point.

- Od ideje do bojišta prošlo je manje od devet mjeseci - kazala je za Politico, naglašavajući da se radi o potpuno ukrajinskoj tehnologiji.

Ime "Flamingo", kao i prvobitna ružičasta boja vrha rakete, odaju ženski utjecaj u procesu razvoja.

- Naše prve rakete bile su ružičaste, sve testove prošle su u toj boji. Na kraju smo ih morali prefarbati zbog vojnih pravila, ali ženski dodir je ostao - istaknula je Terehova.

Značaj rakete

Ruska strana je, očekivano, pokušala umanjiti značaj rakete. Agencija TASS objavila je materijal u kojem ismijava ukrajinske tehničke sposobnosti, ali Fire Point tvrdi da ruska tišina raste s uspjehom ukrajinskih misija.

"Flamingo" je već ušao u serijsku proizvodnju, a cilj je do 200 raketa mjesečno. Za razliku od dronova s manjim kapacitetom razaranja, ovakve rakete mogu nanijeti ozbiljnu štetu – od uništenja rafinerija i aerodroma, do ciljeva duboko unutar Rusije.

Stručnjak Fabian Hofman (Hoffmann) s Univerziteta u Oslu kaže da bi veća količina raketa poput Flaminga mogla onemogućiti daljnju rusku agresiju:

- Ako ih Ukrajina rasporedi 3.000 do 5.000, sposobnih da unište do četvrtine ruske ekonomske proizvodnje, rat postaje neodrživ za Moskvu - naveo je.