Donald Tramp najavio slanje federalnih snaga u gradove pod upravom demokrata

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će veliki gradovi pod upravom demokrata, poput Čikaga i Njujorka, biti sljedeći koje će preuzeti savezne sigurnosne snage, službeno s ciljem borbe protiv kriminala.

Iz Ovalnog ureda, Tramp je poručio da će njegova administracija "učiniti američke gradove veoma, veoma sigurnim", nagovijestivši time i moguće raspoređivanje Nacionalne garde u velikim gradovima pod demokratskom upravom.

- Čikago, to je haos. vjerovatno će biti sljedeći - rekao je Tramp, dodavši da će savezne snage "pomoći i Njujorku", najvećem gradu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp, koji je na izborima pobijedio s programom usmjerenim protiv imigracije i kriminala, 11. augusta je stavio vAŠINGTON (Washington) pod direktnu kontrolu svoje administracije i rasporedio Nacionalnu gardu.

Objasnio je da je Vašington, kao grad sa specijalnim statusom, "preplavljen nasilnim bandama" i da ga želi "očistiti", prenosi Hina.

Neimenovani zvaničnik Pentagona izjavio je da će pripadnici Nacionalne garde u Vašingtonu "uskoro" biti naoružani.

Ranije je Tramp rasporedio Nacionalnu gardu i marince u Los Anđeles, tokom velikih protesta protiv antiimigrantske politike svoje administracije, uprkos protivljenju demokratskog guvernera Kalifornije, Gavina Njusoma.