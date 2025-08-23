Tramp prijeti sankcijama: Moskva odbija sastanak Putina i Zelenskog

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo je zaprijetio uvođenjem sankcija Rusiji ukoliko ne dođe do pomaka ka mirnom rješenju rata u Ukrajini.

Nakon sastanka s Vladimirom Putinom na Aljasci, Tramp je izrazio nezadovoljstvo zbog ruskog napada na američku fabriku u Ukrajini, u kojem je izbio požar i nekoliko radnika je povrijeđeno.

Tramp je najavio da priprema direktan sastanak između Putina i Volodimira Zelenskog, ali iz Moskve poručuju da nema uslova za samit. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da dnevni red nije spreman, te da se sastanak neće održati dok se to ne promijeni.

Zelenski je u međuvremenu odustao od zahtjeva za prekidom vatre kao preduslovom za sastanak, naglasivši da je spreman za razgovore, ali da Rusija odugovlači i želi nastaviti ofanzivu.

Iako je Tramp tvrdio da postoji diplomatski napredak, ruska strana to demantira. Pokazao je i fotografiju s Putinom na crvenom tepihu, navodeći da Putin želi prisustvovati Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine u SAD-u. Međutim, Rusija je suspendovana sa međunarodnih takmičenja i nije učestvovala u kvalifikacijama.

Tokom posjete nuklearnom istraživačkom centru, Putin je izjavio da postoji "svjetlo na kraju tunela" za obnovu odnosa s Vašingtonom.