Mateo Salvini poručio Makronu da ide u rat u Ukrajinu ako želi: Francuska reagirala

Francuska je pozvala talijansku veleposlanicu u Parizu na razgovor nakon što je Mateo Salvini (Matteo Salvini), zamjenik talijanske premijerke i lider desničarske Lige, javno kritizirao francuskog predsjednika Emanuel Makron (Emmanuela Macrona) zbog njegovih izjava o mogućnosti slanja europskih trupa u Ukrajinu.

Naime, Salvini je početkom sedmice komentirao Makronove prijedloge poručivši mu:

- Ti idi ako želiš. Stavi kacigu, obuci pancirku, uzmi pušku i idi u Ukrajinu - rekao je.

Francuski diplomatski izvori navode da su veleposlanicu podsjetili kako takve izjave narušavaju odnose povjerenja i bliske povijesne veze između dviju zemalja, kao i trenutne bilateralne napore koji uključuju "snažno preklapanje stavova", posebno kada je riječ o podršci Ukrajini.

Salvini, koji već duže vrijeme kritizira Makronovu vanjsku politiku, posebno kada je riječ o ratu u Ukrajini, još jednom je izazvao diplomatsku tenziju između Rima i Pariza.

S druge strane, Makron nastoji ojačati evropsku podršku Ukrajini, osobito u kontekstu mogućeg prekida vatre, te blisko sarađuje sa zapadnim liderima, uključujući i britanskog premijera Keira Starmera.