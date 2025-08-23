Emine Erdoan pozvala Melaniju Tramp da uputi pismo Natanjahuu zbog humanitarne krize u Gazi

Prva dama Turske, Emine Erdoan, uputila je pismo prvoj dami Sjedinjenih Američkih Država Melaniji Tramp, pozivajući je da iskoristi svoj glas i autoritet kako bi javno apelovala na okončanje humanitarne krize u Gazi.

U pismu je istaknuto da je u posljednje dvije godine brutalno ubijeno više od 62.000 civila, uključujući 18.885 djece, te da bi bilo "izuzetno značajno" da Melanija Tramp uputi otvoreno pismo izraelskom premijeru Benjaminu Natanjahuu (Netanyahuu).

- Vjerujem da će se osjetljivost koju ste pokazali prema 648 ukrajinske djece koja su izgubila život u ratu, proširiti i na djecu Gaze. Ovih dana, kada svijet kolektivno prepoznaje pravo Palestine na postojanje, vaš glas mogao bi imati historijski značaj - navela je Emine Erdogan.

U dirljivim rečenicama, turska prva dama osvrnula se na razmjere tragedije:

„Da li ste ikada mogli zamisliti da će se izraz 'nepoznati vojnik', koji se odnosi na neidentifikovane vojnike u ratovima, jednog dana koristiti za djecu?“

Dodala je kako su hiljade djece u Gazi sahranjene pod natpisom „nepoznato dojenče“, bez porodica koje bi ih oplakale i bez identiteta.

„Djeca Gaze zaboravila su kako se smiješiti, govore da žele umrijeti, a njihova kosa prerano sijedi od straha i bola“, navodi se u pismu.

Erdogan je podsjetila na pismo koje je Melania Trump ranije uputila ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, u kojem je izrazila zabrinutost za djecu pogođenu ratom u Ukrajini, navodeći da je to primjer moralne odgovornosti.

- Vaš poziv da se ukrajinskoj djeci vrati radostan smijeh bio je dirljiv i snažan. Isto pravo na sreću, sigurnost i dostojanstvenu budućnost imaju i djeca Palestine - poručila je.

Nazivajući situaciju u Gazi „više od genocida“, Emine Erdogan upozorila je na opasnost normalizacije globalnog poretka u kojem se djeca u pojedinim dijelovima svijeta smatraju manje vrijednom.

- Samo ako se ujedinimo protiv ovog iskrivljenog sistema i stanemo uz potlačene, možemo govoriti o nadi, o pravdi i o trajnom miru - istakla je.

Pismo završava porukom da, iako je za skoro 19.000 djece već prekasno, svijet još uvijek ima šansu da spasi više od milion mališana iz Gaze koji su preživjeli dosadašnji horor.