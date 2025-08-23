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STRASTI SE NE SMIRUJU

Glad u Gazi odnijela još osam života u 24 sata, uključujući dvoje djece

Izrael je od oktobra 2023. ubio gotovo 62.300 Palestinaca u Gazi

Anadolija

Anadolija

23.8.2025

Osam Palestinaca, uključujući dvoje djece, preminulo je u posljednja 24 sata zbog pothranjenosti izazvane izraelskom blokadom Gaze, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka humanitarne krize porastao na 281, javili su lokalni izvori u subotu.

Munir al-Bursh, generalni direktor Ministarstva zdravstva Gaze, naveo je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, da je među žrtvama 114 djece.

- Glad tiho pustoši tijela civila, uskraćuje djeci pravo na život i pretvara šatore i bolnice u svakodnevne scene tragedije - dodao je.

Izrael je od oktobra 2023. ubio gotovo 62.300 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje premijera Izraela Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

# PALESTINA
# GLAD
# GAZA
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