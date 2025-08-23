Sjeverna Koreja objavila film "Kako smo oslobodili Kursk"

Sjeverna Koreja je prvi put u petak objavila opsežne snimke sa fronta u Kursku, prikazujući svoje trupe u ratu Rusije protiv Ukrajine. Na snimcima se vide minobacači, raketni sistemi, dronovi i drugo oružje kojim raspolažu sjevernokorejski vojnici.

Korejska centralna televizija (KCTV) emitovala je dugačak prilog u kojem su prikazani vojnici DNRK raspoređeni u ruskoj oblasti Kursk, koristeći naoružanje poput protivoklopnih raketa i višecijevnih raketnih sistema (MLRS).

Borbeni kadrovi prikazani su i na velikom ekranu tokom koncerta organizovanog za komandante i vojnike koji su se vratili s bojišta. Tom prilikom odana je počast i 101 vojniku poginulom u Kursku.

Prilog naglašava hrabrost i vojnu obučenost sjevernokorejskih trupa, a snimci su često prikazivani iz perspektive dronova. Na videima se vide i zračni napadi, kao i uništeni ukrajinski tenkovi za koje Pjongjang tvrdi da ih je uništila njihova vojska.

Stručnjaci smatraju da snimci izgledaju vjerodostojno i da se uklapaju u ranije izvještaje o taktikama Korejske narodne armije, iako saradnja s ruskim snagama gotovo uopće nije istaknuta.

Naoružanje i taktike

Emitovanje je potvrdilo upotrebu više različitih sistema, među njima višecijevnog raketnog sistema Type-75 kalibra 107 mm, kao i protivoklopnog sistema Bulsae-4M. Prikazan je i bacač raketa RMG, koji stručnjak za oružje Jost Oliemans opisuje kao "prilično moderan ruski sistem".

- Sjevernokorejski vojnici su stvarno dobro opremljeni - rekao je Oliemans, uz napomenu da snimci "gotovo sigurno predstavljaju kombinaciju insceniranih scena i stvarnih borbenih snimaka".