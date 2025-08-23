Sjeverna Koreja objavila film "Kako smo oslobodili Kursk"

Sjeverna Koreja je prvi put u petak objavila opsežne snimke sa fronta u Kursku, prikazujući svoje trupe u ratu Rusije protiv Ukrajine. Na snimcima se vide minobacači, raketni sistemi, dronovi i drugo oružje kojim raspolažu sjevernokorejski vojnici.
Korejska centralna televizija (KCTV) emitovala je dugačak prilog u kojem su prikazani vojnici DNRK raspoređeni u ruskoj oblasti Kursk, koristeći naoružanje poput protivoklopnih raketa i višecijevnih raketnih sistema (MLRS).
Borbeni kadrovi prikazani su i na velikom ekranu tokom koncerta organizovanog za komandante i vojnike koji su se vratili s bojišta. Tom prilikom odana je počast i 101 vojniku poginulom u Kursku.
Prilog naglašava hrabrost i vojnu obučenost sjevernokorejskih trupa, a snimci su često prikazivani iz perspektive dronova. Na videima se vide i zračni napadi, kao i uništeni ukrajinski tenkovi za koje Pjongjang tvrdi da ih je uništila njihova vojska.
Stručnjaci smatraju da snimci izgledaju vjerodostojno i da se uklapaju u ranije izvještaje o taktikama Korejske narodne armije, iako saradnja s ruskim snagama gotovo uopće nije istaknuta.
Naoružanje i taktike
Emitovanje je potvrdilo upotrebu više različitih sistema, među njima višecijevnog raketnog sistema Type-75 kalibra 107 mm, kao i protivoklopnog sistema Bulsae-4M. Prikazan je i bacač raketa RMG, koji stručnjak za oružje Jost Oliemans opisuje kao "prilično moderan ruski sistem".
- Sjevernokorejski vojnici su stvarno dobro opremljeni - rekao je Oliemans, uz napomenu da snimci "gotovo sigurno predstavljaju kombinaciju insceniranih scena i stvarnih borbenih snimaka".
Šin Seung-ki, viši analitičar Korejskog instituta za odbrambene analize, izjavio je da je najvažnije to što je Sjeverna Koreja naučila kako da "koristi i odgovara" na UAV prijetnje.
- Stekli su sposobnosti izviđanja i nadzora u ratnom okruženju, a na toj osnovi naučili kako male taktičke jedinice mogu manevrisati, reagovati, pronaći neprijatelja i uništiti ga - rekao je Šin za NK News.
Oliemans je dodao da taktike i oprema DNRK odgovaraju „ulozi lake pješadije opremljene ruskim oružjem gdje god su postojali ekvivalenti“.
Propagandni značaj
Rjo Hinata-Jamaguči, profesor na Tokijskom međunarodnom univerzitetu, naglasio je propagandni karakter snimaka: "Sjeverna Koreja time pokazuje dostignuća, a ne potpunu realnost o svojoj vojsci."
Kris Mandej, istraživač s Univerziteta Dongseo, ocijenio je da materijal izgleda uvjerljivije od snimaka koje objavljuje ruska vojska: "Kimovi vojnici su prošli iskustvo modernog ratovanja."
Stručnjaci primjećuju da su ruski saveznici gotovo potpuno isključeni iz objavljenih materijala, dok su sjevernokorejski vojnici prikazani kao glavni protagonisti. Profesor Nam Sung-vuk sa Univerziteta Sookmyung smatra da je to urađeno namjerno: "Cilj je motivisati one koji su se vratili s bojišta. Oni će nastaviti da ih promovišu kao heroje kroz propagandu.“
Državna televizija je prikazala i Kim Jong Una kako komandantima i borcima dodjeljuje titulu Heroja Republike.
Jedan bivši oficir DNRK, koji je prebjegao na jug, rekao je: "Jednostavno rečeno, neko s tom titulom dobija sve što Sjever može ponuditi. To osigurava unapređenja i potpunu brigu države."
Pozadina
Sjeverna Koreja je počela slati vojnike u Ukrajinu prošlog oktobra, nakon godina pružanja oružane podrške Rusiji. Trupe DNRK bile su važan faktor u ruskim naporima da odbiju ukrajinske snage iz Kurska.
U emitovanom prilogu nakratko su prikazane i fotografije visokih ruskih oficira s komandantima DNRK, među kojima su zamjenik ruskog ministra odbrane Junus-bek Jevkurov i general-pukovnik Jevgenij Nikiforov.