Tramp sve češće koristi vojsku na teritoriji SAD: Nacionalna garda mobilizovana u 19 država

Dužnosnici Pentagona potvrdili su za FOX News da će se u narednim sedmicama mobilisati do 1.700 pripadnika Nacionalne garde u 19 država kako bi pomogli Ministarstvu domovinske sigurnosti u predsjednikovoj nacionalnoj akciji protiv ilegalne imigracije i kriminala.

Dokumenti koje je dobio FOX News pokazuju planirane aktivacije u Alabami, Arkansasu, Floridi, Džordžiji, Idahu, Indiani, Ajovi, Luisiani, Nebraski, Nevadi, Novom Meksiku, Ohaju, Južnoj Karolini, Južnoj Dakoti, Tenesiju, Teksasu, Juti, Virdžiniji i Vajomingu– sa statusom koji vrijedi od augusta do sredine novembra. Predviđa se da će Teksas biti domaćin najznačajnije prisutnosti Nacionalne garde.

Podrška agencijama

Mobilisani vojnici Nacionalne garde služit će kao podrška sveobuhvatnim saveznim međuagencijskim naporima, a istovremeno će biti vidljiva odvraćajuća snaga, rekao je dužnosnik američkog Ministarstva odbrane.

Pripadnici vojske koji podržavaju ICE obavljat će upravljanje slučajevima, prijevoz, logističku podršku i administrativne funkcije povezane s obradom ilegalnih migranata u objektima.

- Obrada podataka može uključivati prikupljanje ličnih podataka, uzimanje otisaka prstiju, DNK brisa i fotografiranje osoba u pritvoru ICE-a - pojasnio je dužnosnik.

Proširenje operacija

Predsjednik Donald Tramp posljednjih dana naznačio je da njegova administracija namjerava proširiti operaciju u Washingtonu na druge države, rekavši grupi saveznih agenata i pripadnika Nacionalne garde u patrolnom centru u Vašingtonu u četvrtak: "Učinit ćemo to sigurnim, a zatim ćemo ići na druga mjesta."

U petak u Ovalnom uredu Tramp je rekao: "Mislim da će Čikago biti naš sljedeći. A onda ćemo pomoći s Njujorkom."

- Nećemo nagađati o daljnjim operacijama, ali možemo vam reći da odjel za organizaciju i planiranje nastavlja raditi i planirati s drugim agencijskim partnerima kako bi zaštitio saveznu imovinu i osoblje - kazao je dužnosnik odbrane.