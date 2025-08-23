Dragi upozorava: Evropska unija je dugo vjerovala da je moćna, ove godine iluzija je nestala

Bivši čelnik Evropske centralne banke i premijer Italije, Mario Dragi (Draghi), upozorio je u petak da Evropska unija mora bolje braniti svoje interese u svijetu obilježenom ratom i nemilosrdnom geopolitikom.

- Godinama je Evropska unija vjerovala da njena ekonomska veličina, sa 450 miliona potrošača, donosi geopolitičku moć i utjecaj u međunarodnim trgovinskim odnosima. Ova godina bit će zapamćena kao godina u kojoj je ta iluzija nestala - rekao je Draghi na godišnjem sastanku u Riminiju, ključnom događaju u italijanskoj politici povezanom s katoličkom udrugom.

Dragi, koji je prošle godine napisao izvještaje s idejama za ubrzanje ekonomskog rasta bloka, naglasio je da EU mora prilagoditi svoj pristup ako želi preživjeti.

Poziv na buđenje

Ključni izazov dolazi od "vrlo brutalnog poziva na buđenje od Trampa".

- Morali smo se pomiriti s carinama koje je nametnuo naš najveći trgovinski partner i dugogodišnji saveznik, Sjedinjene Američke Države. Isti saveznik nas je pritisnuo da povećamo vojnu potrošnju, odluku koju bismo možda ionako morali donijeti – ali na načine koji vjerovatno ne odražavaju interese Evrope - kazao je.

Unatoč svojoj ekonomskoj moći, EU igra samo "marginalnu" ulogu u Trampovim mirovnim naporima u Ukrajini, bila je "promatrač" masakra u Gazi, a "Kina je jasno dala do znanja da Evropu ne smatra ravnopravnim partnerom".

- Evropa je loše opremljena u svijetu u kojem geoekonomija, sigurnost i stabilnost izvora opskrbe, a ne efikasnost, oblikuju međunarodne trgovinske odnose. Naša politička organizacija mora se prilagoditi zahtjevima svog vremena kada su oni egzistencijalni - kazao je Dragi.

Unutarnje barijere

Vraćajući se na svoj poznati poziv na jačanje konkurentnosti Evrope, Dragi je napomenuo da Međunarodni monetarni fond procjenjuje da bi, ukoliko bi se unutarnje barijere EU smanjile na razinu koja prevladava u SAD-u, produktivnost rada bloka mogla biti oko 7 posto veća nakon sedam godina.

Te unutarnje trgovinske barijere također otežavaju izgradnju evropske odbrane. Iako zemlje EU-a planiraju povećati svoja vojna ulaganja za 2 biliona eura do 2031. godine,

- Imamo unutarnje barijere koje nameću 64 posto carine na opremu i 95 posto na metale. To dovodi do sporijih natječaja, većih troškova i većih nabavki od dobavljača izvan Evropske unije - pojasnio je Dragi.

On je rekao da bi blok trebao izdati zajednički dug kako bi povećao potrošnju na odbranu, istraživanje i razvoj, zajedničku infrastrukturu i disruptivne tehnologije, što su do sada blokirale takozvane štedljive zemlje.