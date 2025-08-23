Pojavio se snimak najsmrtonosnijeg ostrva na svijetu: Zabranjen mu je pristup, rijetko ko se s njega vrati živ

Sjeverni Sentinel, dio indijskog Andamanskog otočja, s razlogom je prozvan najopasnijim otokom na svijetu. Na njemu živi pleme Sentinelci, za koje se procjenjuje da broji svega oko 150 članova. Njihov jezik i običaji ostaju misterija, izbjegavaju svaki kontakt s vanjskim svijetom i neprijateljski su nastrojeni prema svima koji im se pokušaju približiti, zbog čega znatiželja može biti smrtonosna.

Nedavno se pojavio snimak zrakoplova koji je letio iznad otoka, što je rijedak prizor, jer je inače zabranjeno približavati se unutar pet kilometara kako bi se domorodački narod zaštitio od vanjskih bolesti i očuvao svoj način života, piše Jutarnji list.

Sentinelci su jedno od posljednjih potpuno izoliranih plemena na Zemlji i žive tako već 60.000 godina, piše Times of India. Oni koji su posjetili otok rijetko su se vratili živi, izuzev sretne grupe indijskih naučnika početkom 1990-ih. Jedan od glavnih razloga zabrane prilaska jeste činjenica da pleme nikada nije imalo kontakt s bolestima koje su pogodile čovječanstvo.

Njihov imunološki sistem nikada nije bio izložen gripi ili prehladi, pa su izuzetno osjetljivi. Tokom jedne britanske ekspedicije 1880. godine, otočani su bili oteti, ali su se kasnije razboljeli i preminuli u Port Blairu. Naizgled bezazlena prehlada mogla bi izazvati smrtonosnu epidemiju i ugroziti cijelu zajednicu.

Tokom historije, Sentinelci su naoružani lukovima, strijelama i kopljima napadali brodove, helikoptere i pojedince koji su im pristupili obali. Dva ribara poginula su 2006. godine nakon što im se brod slučajno previše približio, dok je američki misionar Džon Alen Čau (John Allen Chau) doživio istu sudbinu 2018. godine kada je pokušao sprovesti neovlaštenu evangelizacijsku misiju, iako je imao miroljubive namjere.