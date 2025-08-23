Rusija gradi tajnu špijunsku instalaciju između NATO zemalja: Otkrivene ogromne antene

Čini se da Rusija posljednje dvije godine gradi špijunsku bazu na obali Baltičkog mora, pokazuju satelitski snimci.

Istraživači iz projekta Tochny, koji tvrdi da mu je cilj precizno izvještavanje o ratu između Rusije i Ukrajine, naveli su da se potencijalni špijunski objekat nalazi u Kalinjingradskoj regiji – ruskoj polu-enklavi smještenoj između članica NATO-a Poljske i Litvanije. Prema njihovim podacima, izgradnja je započela u martu 2023. i sada je gotovo završena.

Prema projektu, lokacija se nalazi u Černjahovskom okrugu Kalinjingrada, južno od zračne baze koju koristi ruska Baltička flota. Tamo je postavljen kružni antenski niz, "antenski niz vojnog razreda dizajniran za radio-obavještajne radnje ili komunikaciju".

CDAA lokacije i mreže, koje su Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez koristile tokom Hladnog rata, služe vojsci ili obavještajnim službama za lociranje signala, elektronski nadzor i podmorničke komunikacije.

Presretanje komunikacija

Rusija bi mogla koristiti ovaj objekat za presretanje NATO radio komunikacija i triangulaciju njihovih pozicija.

Analiza satelitskih snimaka pokazuje da bi antenski niz, udaljen oko 60 milja od baltičke obale, mogao imati promjer do 1.600 metara, što ga čini "znatno većim od poznatih CDAA instalacija".

Istraživači Tochnyija su istakli da, iako je teško "izvući definitivan zaključak" o funkciji lokacije, postoje višestruke karakteristike koje upućuju na to da se radi o CDAA.

To uključuje "kružnu konfiguraciju s nekoliko ravnomjerno raspoređenih tačaka iskopa", pogodnih za vertikalne antene, "radijalni razvoj iskopa iz centralnog čvorišta, što ukazuje na potencijalno buduće postavljanje zakopanih kablova ili signalnih vodova" te uspostavljanje sigurnosnog perimetra.

Istraživači Tochnyija prvi put su primijetili lokaciju tokom rutinskog pregleda satelitskih snimaka zbog njene "neobične geometrije, impresivne veličine, udaljene lokacije i potencijalnog strateškog značaja".

Od sredine augusta, lokacija ima završeni granični zid, pristupnu tačku sa kontrolnom tačkom i "uzorak koncentričnih krugova". Primjećeno je najmanje šest koncentričnih prstenova, zajedno s pomicanjem tla na ravnomjernim razmacima duž cijelog perimetra.

- Ovo izgleda kao tačke iskopa koje bi mogle primiti stubove, koji se mogu koristiti za podupiranje antena - poručili su iz Tochnyija.

Satelitske slike pokazuju kako je okolna šuma iskopana tokom vremena, "pri čemu je većina površine do tada sravnjena sa zemljom, a perimetralni zidovi su u izgradnji" do jula 2023. godine.

- Postavljanje strukture slične CDAA u ovoj regiji je strateški logično - poručili su i dodali da bi „takva instalacija omogućila Rusiji praćenje elektronskih komunikacija NATO-a širom istočne Evrope i baltičke regije“.

Objekat bi mogao komunicirati s podmornicama u Baltičkom moru ili sjevernom Atlantiku i "podržavati pasivno prikupljanje obavještajnih podataka, u skladu s ruskom doktrinom elektronskog ratovanja".

Važna regija

Jako militarizirani Kalinjingrad je izuzetno geopolitički važna regija za Kremlj. To je najzapadnija teritorija Rusije i garantuje joj slobodu plovidbe i preleta u Baltičkom moru.

- Iako je još u izgradnji, ova nova instalacija u Kalinjingradu vjerovatno je ključni čvor u ruskoj arhitekturi strateških signala, obavještajnih podataka i komunikacija - rekli su analitičari. Dodali su da predstavlja "most između tehnologije Hladnog rata i moderne vojne doktrine, one koja cijeni nadzor, dominaciju informacijama i poricanje".